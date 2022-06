KRISTIJAN ČEKA TREĆE DETE I SPREMA SVADBU! Nikad iskrenije o planovima sa Kristinom, spomenuo i odnos sa BIVŠOM ŽENOM!

Kristijan Golubović ne krije radost zbog trudnoće svoje devojke, a ovo su njihovi planovi.

Izvor: Instagram/kristijan.krile_official

Kristijan Golubović i njegova devojka Kristina Spalević nakon teškog perioda čekaju bebu, a popularni par ne krije radost zbog prinove koju nestrpljivo i uzbuđeno očekuju.

On je ovim povodom razgovarao sa medijima, te nikad iskrenije govorio o planovima koje imaju, ali i odnosu sa bivšom ženom sa kojom se nakon niza skandala svađa, ipak pomirio.

Na samom početku razgovora pričao je o Kristini i trudnoći:

"Kristina je u trećem mesecu trudnoće, presrećni smo. Ovoga puta smo krili lepu vest jer smo prošli put požurili, svima rekli i onda doživeli tragediju kada smo saznali da je vanmaterična trudnoća i da je plod izgubljen. Kada smo posumnjali da je Kristina ponovo u drugom stanju, otišli smo kod ginekologa i pratili betu do 20.000. Došlo je vreme i za ultravuk, kada smo videli srce deteta bili smo najsrećniji, doktorka je rekla da je sve u najboljem redu i onda nam je laknulo pa smo obelodanili vest", započeo je.

"Kristina je dobro, puna je hormona, iznervira se jako brzo i za sve me odmah napenali. Sve prohteve moram da joj ispunjavam, ali to radim sa zadovoljstvom. Što se tiče vrtoglavica, hvala Bogu, nema ih, ali su mučnine posebna priča. Ima neke čudne prohteve, prijede joj se nešto u trenutku i ja jurim da joj to odmah nabavim. Pojede dva do tri zalogaja i onda sklanja i viče kako joj je muka. Mazim joj redovno stomačić, već se vidi jer je beba napredna, tako da je stvarno sve super", objasnio je Kristijan.

Golubović je istakao da je njegov sin Lazar presrećan što će dobiti brata ili sestru, ali da ćerki Veri još uvek ništa nije rekao. Potom se osvrnuo na bivšu ženu:

"Sa Ivanom sam rešio problem, u super smo odnosima i ona je saznala da čekam dete. Ivana i ja smo kao razumni ljudi napravili dogovor, tako da sada viđam ćerku. Srećan sam što sada znam da ćemo mi biti jedna velika porodica na koji god način", rekao je.

Otkrio je i čime on i Kristina planiraju da se bave, ali i priznao da planiraju venčanje.

"Kristina i ja smo se stacionirali u Beogradu, na Zvezdari. Sada jurimo da otvorimo prodavnicu sa hranom, to će nam biti porodičan biznis sa domaćom hranom. Ne želim da se dete rodi, a da ne budemo venčani. Kristina zaslužuje venčanicu i venčanje. Ne planiram da pravim veliku svadbu i nešto pompezno. Voleo bih da se uzmemo na nekom egzotičnom mestu u krugu bliskih ljudi, bez velike gužve", zaključio je.

Ovako izgleda stan u kojem žive: