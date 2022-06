SVE ISPADNE LOŠE! Nikolina Pišek prokomentarisala spekulacije o smrti muža - "Ima ih još, ali to je prvo"

Suprug Nikoline Pišek, Vidoje Ristović preminuo je iznenada u 44 godini, a toksikoliški nalaz koji bi konačno bio utvrđen razlog smrti još nije stigao.

Vidojev otac Miša Grof se ranije oglasio i poručio da otkako mu je sin umro, još ne znam šta je uzrok smrti, a prethodnih nedelja se pojavljuje veliki broj spekulacija u vezi njegove smrti.

Sada se voditeljka Nikolina Pišek se konačno oglasila o ovoj temi.

"Na pitanje kako sam ovih dana ne želim da dajem odgovor. Ima ih još, ali to je prvo. Na početku da vam kažem, ne želim da dajem izjave na sve ove gluposti koje se pojavljuju u medijima. Šta god da izjavim to ode u sto smjerova i uvijek ispadne loše", poručila je Pišekova za "Kurir".

Otac pokojnog Vidoja Miša Grof rekao je da je sa snajom u odličnim odnosima.

"Sa Nikolinom sam u odličnim odnosima. Ne obilazi me, šta ima da me obilazi, ona je prije dva dana otišla iz Beograda sa djetetom jer dijete mora u školu. Jedna unuka je mala, starija baš teško podnosi gubitak oca", izjavio je on ranije i da je uplakani Miša za pomenut medij i dodao da se sa maserkom Danijelom još nije čuo i da je "ona u strahu i da ne zna šta krije".