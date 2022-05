GOLOM GUZOM SEDA U KOPRIVE I ZGRĆE OGROMNU LOVU! Posle toga mora odmah da uradi jednu stvar - "I dalje me jako boli"

U današnje vreme moguće je zaraditi veliki novac na raznim bizarnim stvarima, a neki pristaju i na bol samo kako bi zgrnuli lovu!

Izvor: Instagram/tysria/screenshot

Tako jedna devojka koja se na društvenim mrežama predstavlja samo kao Ari otkrila je da je do sada uzela više od 60 hiljada dolara na jednoj platformi za odrasle i to tako što ispunjava malo je reći čudne zahteve svojih klijenata.

Njeni mnogobrojni pratioci obožavaju ga je gledaju dok obavlja poslove u bašti, ali neki od njih imaju i fantazije koje im ona ispunjava iako posle nekih ne može da sedi.

Najveći deo njenih obožavatelja želi da je gleda golu dok okopava i obrezuje, ali ima i onih koji joj traže da golom zadnjicom sedne u koprive!

"Bez obzira na to koliko sam puta to uradila, i dalje me jako boli. Zato, kada ispunim nekome takvu želju, odmah moram da stavim guzu na led jer u protivnom satima nisam u stanju da sednem", izjavila je atraktina plavuša za strane medije.

Ari je nekada konobarisala u restoranu, a sada sanja o tome da kupi kuću sa ogromnom baštom. Šta li će posaditi u bašti?!