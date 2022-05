SINA NISAM VIDELA 4 I PO MESECA! Dragana Katić o emotivnom susretu: Kafana mi postaje druga kuća! Ne bih izdržala više!

Voditeljka Granda Dragana katić sama je podigla svoja dva sina Bobana i Bojana, a sada je progovorila o emotivnom susretu s Bobanom kog nije videla više od četiri meseca.

Izvor: Instagram/screenshot/dragana_katic

Boban Živanović studira u Nemačkoj, a voditeljka je sada ispričala kako se osećala kada su se videli nakon više meseci i kako podnosi činjenicu da će njen naslednik ostati u tamo da živi.

"Ja bih volela da to sve majke čeka, ne da budu razdvojene od svoje dece nekim prinudnim okolnostima koje nisu dobre, već da njihova deca požele, i da su uspešna u tome što rade, i da se dobro osećaju i da majke mogu da ih posećuju, ali naravno da nije prijatno... Sve je bilo emotivno, ceo susret, nismo se vidieli četiri i po meseca tako da mi je to bio pravi tajming da odem jer ne bih više izdržala", ispričala je Dragana Katić.

Voditeljka je otkrila i kako se nosi sa time što će i drugi sin verovatno uskoro poželeti takođe da se osamostali i ode.

"Nemam ja taj problem... Bojan radi već godinu i po dana, od ujutru do uveče, radi na velikim projektima... Ja sam televizijski čovek i znam kako to izgleda, to je od ujutru do uveče i ima svoje obaveze i svoja druženja, tako da sam ja na to potpuno navikla. Nakon toliko godina njihovog odgajanja i prolaska kroz sva ta tinejdžerska iskušenja, malo mi i prija da odmorim od svega toga. Sve češće se viđam sa prijateljima i kafana mi postaje druga kuća", rekla je ona kroz smeh za "Grand news".

Boban je majku iznenadio za jednu Novu godinu kada ga nije očekivala, a on se samo pojavio na njenim vratima nakon što se takođe nisu videli nekoliko meseci!