NJEGOV OTAC SE NIJE JAVIO NI TOG DANA! Suzana Jovanović o detaljima svadbe - Dve stvari su pokvarile kompletan utisak!

Sin Suzane Jovanović iz prvog braka, inače producent na Grand televiziji, Danijel oženio se dugogodišnjom izabranicom Tijanom, a ponosna mama je sada otkrila detalje slavlja.

Izvor: YouTube/ Grand Online /printscreen

Sin Suzane Jovanović i Saše Popovića oženio je dugugodišnju devojku, a o glamuroznom slavlju koje je upriličeno u jednom prestoničkom restoranu danima se pričalo i pisalo, među zvanicama je bilo skoro pola estrade.

Suzana ističe da su je, i pored sve sreće i lepih emocija koje su je obuzele poslednjih dana, neki novinski napisi povredili, kao i Tijanu i Danijela.

"Na svadbi je bilo predivno, zaista, sve je prošlo u najboljem redu. Svi gosti su se odazvali našem pozivu i hvala im na tome. Jedino što je pokvarilo kompletan utisak, jesu neke neistine koje su objavljene. Najpre, jako je degutantno pričati o ciframa, a pisalo se da su deca dobila 100.000 evra za svadbu u poklonima! O tome nema ni govora, daleko je to od te cifre", rekla je ona i dodala:

"Druga stvar, čitala sam da se pisalo da deca zajedno nemaju 'pet dana škole'. Moram ovom prilikom da kažem da su naša deca jako školovana. Danijel je završio školu za inženjera zvuka u Ljubljani, a snaja Ekonomski fakultet. Oni su akademski građani, ostvareni, sa visokim školama i jako je maliciozno da se tako piše. Te stvari su nam pokvarile radost i sreću. Mene i Sašu to i nije toliko pogodilo, bavimo se javnim poslom godinama, pa znamo kako sve to ide, ali decu jeste, jer su oni van javnog sveta. Vidim da ih to boli. Zbog njih smo se trudili da koliko toliko sve sačuvamo od očiju javnosti. To ih je strašno pogodilo, oni znaju da to nisu, ali takva mrlja im kvari radost tog, njihovog dana".

Suzana je istakla da su se feneomenalno proveli, ali da ona ipak nije zapevala jer je promukla od pričanja s gostima. To nije smetalo jer su glas pustile sve velike zvezde koje su bile na slavlju - Lepa Brena, Ceca, Viki Miljković, Ana Bekuta...

Pogledajte 00:38 Brena zapevala kod Popovića na slavlju Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Suzana je otkrila i gde mladenci žive:

"Njih dvoje već skoro četiri godine žive zajedno. Rade oboje u Grandu, odavno su samostalni. Kupili smo im stan u izgradnji, kao poklon za venčanje, pa će se kasnije tamo useliti. Na poklon im je i svadbeno veselje i stan. Pa, kome ćemo dati, ako ne svojoj deci. Ipak, postoje i neke druge stvari koje će morati sami da obezbede i to smo im i rekli. Ukoliko hoće da nešto stvaraju i grade, moraće sami da zasuku rukave i polako da planiraju svoj život".

Saša i Suzana su godinama u skladnom braku i imaju ćerku Aleksandru, ali ljubavi za Danijela u njihovom domu nikad nije nedostajalo. Pevačica je rodila sina kada je imala nepunih 18 godina, a njegov biološki otac se nije interesovao za njega.

Vidi opis NJEGOV OTAC SE NIJE JAVIO NI TOG DANA! Suzana Jovanović o detaljima svadbe - Dve stvari su pokvarile kompletan utisak! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: AMG/Kurir, Zorana Jevtić,Damir Dervišagić Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: Kurir / Damir Dervišagić Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: Kurir / Zorana Jevtić Br. slika: 8 8 / 8

Jovanovićeva priznaje da ni u jednom trenutku na venčanju sina nisu pomislili na Danijelovog biološkog oca i to što nije uz njega tokom tako bitnog dana.

"Ne, ne, nijednog sekunda se nismo setili njega. Nemamo kontakt sa njim mnogo godina. Nije se javio ni sada i verujem da neće nikada. Jednostavno, to je tako. Danijelu je Sale i otac i prijatelj i saradnik, i sve što je naučio, naučio je od njega. Sale mu je usadio prave vrednosti i sve što danas ima, ima zahvaljujući njemu. On mu je otac, i više od toga. Između njih dvojice vlada međusobno poštovanje i ljubav. On jeste dete drugog čoveka, ali kao i što sam u više navrata rekla - otac nije onaj koji napravi dete, već koji ga odgaja i izvede na pravi put i od njega napravi čoveka", rekla je Suzana Jovanović.