KAD MI VRATI STVARI ONE NEOPISIVO SMRDE! Saša Vidić nikad brutalnije o zvezdama sa kojima je SARAĐIVAO - Ona se NE PERE!

Saša Vidić surovo o zvezdama sa regionalne scene sa kojima je imao saradnju.

Saša Vidić pojavio se na promociji novog albume Seke Aleksić, gde je nakon duže pauze govorio za medije o aktuelnostima na estradi.

Na samom početku je istakao da mu se ne dopada u kom su modnom pravcu domaće zvezde krenule, a potom "raspalio" po pojedinima sa kojima je sarađivao.

"Estrada se zbog korone definitivno izgubila. Ponajpre modno, to znam sigurno. Muzički su otišli u k*rac. Svi, pa i oni koji su nekad bili okej, sada su bez veze", bio je oštar Vidić na početku intervjua.

Na pitanje koga "ne može da smisli", odmah je ispalio:

"Viki Miljković! Ona mi je večita mrlja. Ima jedan jednosoban stan u Beogradu na vodi. Čujem da se priča da ima više stanova, koji vrede milione evra. To nije tačno. Njen brat ima jedan i ona ima jedan, i to je to. Problem je što tu ne može da kuva podvarak", rekao je kroz smeh, pa nastavio.

"Sve na njoj je fejk, fejk i fejk. Sve joj je lažno. Znam i ljude koji joj prodaju stvari. Sve je to sumnjivog porekla. Ne volim je, jer se i dalje ne pere. Ja sam joj i rekao da ne mogu da radim s njom i da ne mogu da joj dajem stvari, već da samo može da ih kupi. Kad ona uzme neku moju haljinu, to je nemoguće izluftirati, to je neopisivi smrad. Ne pomaže posle ni hemijsko čišćenje. Ona se naljutila kad sam joj to rekao. Kad sam se vratio od nje, ja sam ceo smrdeo na podvarak. Njoj kuća smrdi na podvarak, ona isto, a ne koristi ni dezodorans. O čemu, bre, ženo ti više pričaš?", istakao je Saša.

A ko nosi originalne komade na estradi?

"Samo Jelena Karleuša. Ona je jedino luda da kupuje originale. Jelka je meni super. Ona je bila moja prva velika zvezda sa kojom sam radio. Bilo je sukoba među nama, ali je ona ipak beogradsko dete koje je džukela sa asfalta, i ja sam džukela, pa smo se malo posvađali. Posle smo se pomirili, kao da ništa nije bilo", objasnio je.

Ovako je poslednji put izgledala u javnosti: