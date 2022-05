NAJAVILI POVRATAK NA SCENU, FANOVI U TRANSU! Rasturali pre 15 godina i bili SENZACIJA - dečaci za kojima su žene LUDELE

Čuvena četvorka iz grupe "Blue", koja je 2000-ih bila jedna od najpopularnijih, vraća se na muzičku scenu.

Izvor: Youtube/bibelki

Čuveni boj bend "Blue" koji je harao scenom 2000-ih, Dankan Džejms, Li Rajan Sajmon Vebe i Entoni Kosta, najavio je veliki povratak na scenu povodom 20 godina od osnivanja grupe, a ovu vest dočekali su s nevericom i oduševljenjem fanovi širom sveta.

Grupa se raspala 2005. godine i evo ih opet!

Slavni Britanci, za kojima su naročito devojčice otkidale, krenuće na novu turneju "Heart and Soul" širom Velike Britanije, a fanovi su pali u trans nakon što je jedan od pevača benda, Dankan Džejms, objavio najavni snimak na Instagramu.

"Ja kažem 'Blue', a šta vi kažete? Ponovno okupljanje?!?!", napisao je pevač i najavio veliki povratak.

Na snimku se vide sva četvorica člana benda - proveravaju stanje na svom bankovnom računu i shvataju da su ostali bez novca. Zatim Dankanu sine ideja da se ponovo okupe.

Turneja će biti u decembru ove godine, a obuhvatiće 12 nastupa tokom tri nedelje.

Duet "Sorry Seams to be the Hardest Word" sa Eltonom Džonom sigurno svi znate...

Nastali su 2000. godine, a prvi album "All Rise" objavili su 2001.