PRETIO JE DA ĆE OBJAVITI MOJE GOLE SLIKE! Dušica Grabović doživela veliku neprijatnost - "Slala sam ih, to je normalno!"

Dušica Grabović otkrila da ju je nedavno uznemiravao bivši dečko.

Izvor: Instagram/dusicagrabovic

Nakon skandala i afere s prostitucijom o kojoj su dva meseca brujali svi mediji, Dušica Grabović je doživela veliki skok u karijeri, te je nedavno otkriveno da je postala tražena u Americi, Australiji, Kanadi, pa čak i u Kini.

Pevačica je spremila novu pesmu, ali se na svom Instagramu sada oglasila, ipak, nimalo prijatnim povodom.

Kako je navela u svom storiju, nju je iznenada kontaktirao bivši dečko, te pretio da će njene intimne fotografije pustiti u javnost.

"Morala sam da se uključim i prokomentarišem šta mi se sinoć desilo i jutros. Dakle, moj bivši dečko koji još uvek ima moj broj, pošto ja broj nisam menjala 20 godina... Pita me dečko šta radim i ja kažem: 'Ne uznemiravaj me, sa dečkom sam' i on mi napiše: 'Pošto si ti tako bezobrazna prema meni i nisi fer, sad ću da dam sve tvoje slike u novine, sve slike koje si mi slala dok smo bili u vezi. Ja mu kažem: 'Dobro, slobodno'. Da bi mi dečko uputio sijaset uvreda... Kako se ja ružno ponašam, kako sam odvratna prema njemu, ja mu odgovorim: 'Slušaj, da si bio dobar ne bi bio bivši, prema tome ostavi me na miru' i naravno blokiram ga", pričala je Dušica.

"Ja sam to skrinšotovala, u slučaju da izađu neke moje gole slike na kojima se i vidi i ne vidi da sam ja, nebitno je. Bili smo u vezi, slali smo jedno drugom slike, to je normalno, ali da ti muškarčino... Da na osnovu toga želiš da dospeš u novine, preko mene i da objavljuješ moje gole slike. Pa da li imaš sestru, majku, nekoga ko je žensko dete? Da razmišljaš o njima kako bi se tvoja majka osećala da tvojoj sestri izađu gole slike u novine, samo to da te pitam. Pošto će on videti da sam ja ovo objavila i neka vidi, pošto me prati sa lažnih profila, jer je na svim ostalim blokiran", poručila je pevačica.

