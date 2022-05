SVI GLEDAJU KUĆU I MOJE MILIONE: Pevačica progovorila o BOGATSTVU - "Ja nisam trošila pare na drogu kao drugi!"

Pevačica progovorila o borbi za potomstvo, opijatima i trendovima.

Pevačica Branka Sovrlić važi za jednu od najbogatijih pevačica na estradi, a sada je otkrila i šta misli o tome što se piše o luksuzu u kojem živi, borbi za potomstvo i kolegama.

"Bez obzira na nove trendove i to što više nema pravih narodnjaka da se snimaju, svi pevači najveće pare uzimaju pevajući stare pesme. Nisam videla da mladi preko elektronike plate bakšiš, već samo kad se pevaju pravi narodnjaci. Ne treba mi album jer sada je najbolje da snimite hit i da ga promovišete. Nemaju ljudi vremena da slušaju albume. Sad sam se povukla, zasluženo se odmaram jer sam ceo život radila, odmalena sam u muzici i nema žanra koji nisam pevala", rekla je Branka, pa priznala da joj u provodu nikada nisu bili potrebni narkotici jer se i bez njih ludo provodila:

"Nikada nisam bila poročna, meni ne treba 'fiks' da bih se provela u gradu ili na nastupu. Mene uvek ponese dobra pesma, to je dovoljno, što se kaže, dovoljno sam luda i pozitivna i bez droge", rekla je pevačica i dodala:

"Najporočniji su pevači koji su iz blata izašli na scenu, koji su se preko noći proslavili, pa ih je sve to udarilo u glavu. Nisam tako radila. Nikad nisam živela kao mala u izobilju, ali se takođe nikad nisam razbacivala, zato i imam jer znam da prištedim. Ne znam zašto se ljudi hvataju za moje milione i to kako mi je kuća sređena. Pevači koji su više zarađivali od mene troše sve na drogu, ja ne. Više volim da kupim nešto za kuću".

Pevačica se osvrnula i na činjenicu da se nikada nije ostvarila u ulozi majke.

"Kad sam razmišljala da odem na vantelesnu oplodnju, s obzirom na to da nisam mogla da imam decu, već je bilo kasno. Toliko je danas devojaka koje nemaju decu, ne znam zašto se ljudi lepe za to i komentarišu na svakom koraku. Da je trebalo da se desi, desilo bi se. Nepristojno je pitati žene da li imaju decu ili ne. Treba da se smatra nekulturnim jer je to lična stvar. Toliko je pevačica koje nemaju decu, s druge strane mnogo je onih koje imaju, a nisu ih vaspitale i negovale, pa zagorčavaju život svima u okolini. Zapostave decu, pa se posle čude sto su delinkventi".