NARAVNO DA POSTOJI NEKO KO ME FINANSIRA! Milica Pavlović otkrila KO stoji iza nje - "Došlo je vreme da kažem sve!"

Milica Pavlović ponosno ističe koliko ulaže u svoju karijeru, a sada je priznala i ko "stoji" iza nje.

Izvor: Instagram/senoritamilica/screenshot

Nakon što je "oduvala" novim albumom "Posesivna" i pesmama koje su za samo nekoliko dana ostvarile ogroman uspeh i brojne preglede, Milica Pavlović uživa u rezultatima i ne krije koliko je ponosna na sebe.

Pevačica je sada otvoreno govorila o svojoj karijeri, objašnjavajući koliko je truda uložila u novi projkat, ali i istakla da je niko nije "gurao", već da iza svega stoji samo ona.

"Došlo je vreme da kažemo ljudima kako stvari stoje. Naravno da tu postoji neko ko je lud, naravno da postoji neko veruje u mene, naravno da postoji neko ko me finansira, ajde da se uozbiljimo. Možda je došlo vreme da kažem ko je to, ali mislim da ću mnoge razočarati - to sam ja. Ja stojim, ponosna sam, mirno spavam, mirno se budim", ekla je jasno Milica za Grand.

Pevačica je istakla da joj pevanje, iako joj je najveća ljubav, nije i jedini posao:

"Pored toga što se bavim pevanjem, to je moja najveća ljubav na svetu ja sam i zaštitno lice mnogih svetskih brendova i kampanja i radim danonoćno. Prekjuče sam potpisala ugovor za jednu veliku kampanju koja kreće od juna. LJubomorne duše nervira moj rad, verovatno zati što ih podseća na njihov nerad, pa još malo da ih nerviram kada me budu gledali na bilbordima širom Srbije, Bosne i Hercegovine i Crne Gore", rekla je ona.

Ovako je bilo na promociji albuma "Posesivna":

Pogledajte i spot za pesmu "Šećeru" koji je, za sada, ostvario najveći uspeh: