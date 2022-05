POZVALA ME DOK SAM BILA U EMISIJI, JA ŠOKIRANA! Aleksandra Mladenović "nema mira" od Ane Bekute - I danas mi to radi!

Aleksandra Mladenović otkrila je zbog čega je stalno "na vezi" s Anom Bekutom.

Izvor: ATA Images/Pink TV/screenshot

Učesnica ovogodišnje sezone Zvezda Granda, Aleksandra Mladenović iz Niša, na nagovor mentorke Ane Bekute promenila je ime u Sandra, zbog koleginice koja nosi isto ime i prezime kao ona.

Ovim povodom oglasila se "prava" Aleksandra Mladenović, koja je na sceni prisutna mnogo duže od mlađe koleginice koja tek gradi karijeru.

"Ona je iz mog kraja i poznajem je jako dugo, otkako je krenula se bavi pevanjem bila sam oduševljena. Pratila sam je u 'Nekim novim klincima' i bila je sjajna još tada. Naravno da navijam za nju, to je naš jug, ali realno, bolje je što će se zvati Sandra nego Aleksandra, da ne bude zabune", rekla je Mladenovićka o mlađoj koleginici i otkrila u kakvim se situacijama našla baš zbog istog imena i prezimena.

"Da li znate koliko me puta Ana Bekuta zove i misli da je Aleksandra Mladenović iz Niša, njena takmičarka?! I dan-danas me zove milion puta misleći da je ona. Skoro me zvala dok sam bila u emisiji, ja šokirana, reko' šta me žena sad pita, zbog čega, šta sam sad uradila?! A, ustvari, ona je zvala drugu Aleksandru", ispričala je "prva" Aleksandra Mladenović.

Priznaje i da bi bez problema uradila isto što i njena koleginica, za koju ima samo reči hvale:

"Ona je mlađa i lepo što je to uradila i želim joj uspešnu karijeru".