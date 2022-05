OD 25. NISTE MOGLI DA NAĐETE NEKOG PASTUVA DA VAS OPLODI?! Vedrana "izrešetala" Kilibardu - Vi ste svjetska budala!

Marija Kilibarda ugostila je u svojoj emisiji Vedranu Rudan, zbog koje joj je u jednom trenutku bilo veoma neprijatno.

Vedrana Rudan promoviše ovih dana svoju novu knjigu u Beogradu, a nakon što je napravila šou kod Jovane Joksimović rekla je javno "šta ima" i Mariji Kilibardi u emisiji "Sve u svemu".

Knjiga Vedrane Rudan, na kojoj je radila tri godine, bavi se temom koja je, kako se čini, bila bolna za voditeljku, jer je Marija priznala da je bila "malo slomljena".

"Šta vas je slomilo?", upitala ju je Vedrana direktno i poručila joj kasnije da je gleda kao kćerku i ne želi da joj se dogodi ono što će joj se dogoditi.

"Pa, na primjer, zato što kada žena u 41. godini baš želi da ima dijete, a nema ga, i onda se sve vrijeme u knjizi provlači ta poruka 'ma šta će ti djeca'", iskrena je bila Kilibarda.

"Ali vi imate 42 godine. Sad vi meni objasnite... Ja vas stvarno držim svjetskom budalom nakon ove rečenice. Šta će vama djeca?", nastavila je spisateljica u svom stilu, na šta joj je Marija odgovorila, opet iskreno:

"Pa, nekako sam ostvarena u svakom drugom smislu, a od 25. godine života imam fizičku potrebu da budem trudna, za početak...".

"Pa šta, od 25. do dana današnjeg niste mogli da nađete nekog pastuva da vas oplodi?"

"Jesam, ali tako su mi bile podijeljene karte..."

"Nije istina. Žene odlučuju, koje karte? Ma, dajte. Sad vam djeca ne trebaju. Eto. To nije poruka za sve, to je poruka za stare (babe)... Ne treba ti dijete, ženo! Imaš sebe, imaš ljubavnika, imaš vjerovatno lošeg šefa ili šeficu, šta će ti još i dijete... Vaša bejbisiterka će više koštati nego što dobijate tu neku platu, bijednu", rekla joj je Vedrana u emisiji, a Marija se na to kiselo nasmijala.

"Zato rintamo", nadovezala se s osmjehom, a Vedranin odgovor je bio:

"Ako ćete rintati da biste platitli bejbisiterku, onda ste blesava".

"Ovo je bio šah-mat na početku, umjesto na kraju" nasmijala se Marija Kilibarda.

