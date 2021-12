"CURE, OVAJ TEKST SHVATITE KAO RECEPT I NE DAVITE VIŠE": Vedrana Rudan otkrila devojkama kako da nađu muža

Vedrana Rudan kontroverznim tekstom posavetovala žene kako da nađu muža!

Izvor: Youtube/Screenshot/Prva

Vedrana Rudan poznata je po svom oštrom jeziku i rečima gađaju pravo u centar. U svojim tekstovima ne štedi ni sopstvenu decu, naprotiv, a u jednom koji je napisala 2017. godine podelila je sa devojkama recept kako da nađu muža – jer, kaže, to pitanje joj često postavljaju.

"Okružena sam očajnicama. Sve su oko trideset i pete. Preklinju me da im nađem muža. S Anom sam bila u Dubrovniku pred deset dana. Na sebi je imala večernju srebrnu haljinu, s prednje strane zatvorena gotovo do grla, uski, dugački rukavi, leđa potpuno gola. Na glavi nekoliko kilograma svoje crne kose. Tamne, velike oči, bleštavi zubi, vitka, visoka metar osamdeset, doktorka nauka, trideset i tri godine. Nađite mi muža, nađite mi muža.

S nama je bio moj četvrti muž koji je pre mesec dana operisao, neuspešno, mrene (katarakta) na oba oka, tako da sam bila pošteđena njegovog slinjenja. Nađite mi muža, nađite mi muža… Nisam s njom mogla otvoreno razgovarati, a i ne da mi se stalno odgovarati na isto pitanje pa, cure, ovaj tekst shvatite kao recept i ne davite me više.

Dakle, do muža, mislim, pravog muža, može doći samo udata žena. I tu je kvaka. Sve te mlade cure žele sebi iz prve naći komada. Greška, greška. Svi oni su ili oženjeni ili pe*eri i ni jedan od njih ne pada na neudate cure. Kod kuće već imaju ženu, neki i dete, mlada cura želi brak i bebu i pelene i noćno vrištanje, od nje treba bežati brže nego od vlastite dece.

Zato se, drage moje, pre nego što nađete muža, morate udati. Za prvoga ko naleti. Nije bitno je li pametan, lep ili bogat. Udata žena šalje poruku koju svi mužjaci vrlo dobro razumeju. Ja sam njegovom udu na milost i nemilost dana, meni niko ne treba, ja sam zauzeta.

Ha, pomisli svaki oženjeni muškarac u vašoj blizini, ti samo misliš da je njegov ud, kako smo nekad u mračini govorili, dom kulture sa vodoskokom. Nije, srce, nije. Ja ću ti pokazati što je ud, što je udina, je****. Jedan kre* s vremena na vreme neće ubiti ni tebe ni mene. Ti udata, ja oženjen…

To, moje cure, to! Kad ga zgrabite, kao udata žena moći ćete birati jer ne šaljete okolo poziv očajnice, tražim muško, muško mi dajte, muža ’oću, obrađujte ga polako. U svakoj hotelskoj, motelskoj ili nekoj trećoj sobi dajte sve od sebe. Ponekad ne dajte nego mu kukajte, vaš je život dolina suza, niste vi znale dok njega niste upoznale što je s***, baš vam je žao što se morate na brzinu obući i otići mužu spremiti hobotnicu na belom, kiselom grožđu u sosu od paradajza. Morate mu dati do znanja da osim što se dobro j****e, još bolje kuvate.

'Zlato', oči vam moraju biti pune suza, dobro je u kupatilu u oči pre razgovora štrcnuti nekoliko veštačkih suza koje jesu suze, ali ne izazivaju crvenilo očiju, 'ovo ne može trajati doveka. Osećam kako se zaljubljujem u tebe, a ja sam ipak udata žena’. Nikad i nikad i nikad spomenuti da je on oženjen i da ima dvoje dece. To mora biti njegov problem.

’Zato', oči se moraju kupati u onim suzama, plava bočica, zaboravila sam kako se zovu, 'moramo prekinuti'. U razvaljena usta uvalite mu jezik, ne preduboko, i nestanite. Ako ne nazove u roku od sedam dana, sve zaboravite i krenite u novi lov. Ako nazove…

Eto, tako ćete naći zgodnog, mladog, uspešnog muža. To ima i svoju dobru i svoju lošu stranu. Dobra je što ćete s ponosom okolo moći govoriti, ovo je moj muž, pokusnog kunića ste ostavili u istoriji gde mu je i mesto. Budaletina. Loša strana je što će njegova ostavljena žena vrlo brzo naći ljubavnika, muškarci padaju na razvedene, pa će vam njegova deca upropastiti svaki vikend, o alimentaciji, kupovanju patika i plaćanju ortodonta da se ne govori.

Želim reći. Mlade ste, lepe ste, obrazovane ste, pametne ste, koji će vam ku**c muž, muškarac u punoj snazi i lepoti? Nađite nekog dedicu koji će moći platiti vaše lude snove, haljine, cipele, torbe i putovanja. Pre nego mu se nasmešite svakako proverite sve njegove vlasničke listove. Nakon mesec ili tri ubacite mu u čaj od lipe tri vijagre, testament neka vam sastavi ljubavnik.

Muškarci, pravi muškarci, oženjeni muškarci, uspešni muškarci, potpuno su ludi samo za udovicama. Njihov status sve govori: udaju neću, samo ud hoću!

Kužite, cure? Idealan muškarac je mrtav muškarac".