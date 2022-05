Barbara Bobak kaže da se neće pomiriti sa Darkom Lazićem, komentariše i priču da joj je on "digao cenu"!

Izvor: Kurir/Nenad Kostić

Barbara Bobak i Darko Lazić nedavno su raskinuli, a pevačica je sada otkrila da li će se pomiriti. Nakon skandala u kojem je Darko opet bio glavni akter, kada je uhapšen zbog divljačke vožnje bez dozvole, Barbara je rekla da je njihova veza na pauzi od mesec dana. Sada je sigurno, neće se pomiriti!

"Trenutno mi prija što sam sama. Odvikla sam se i od sebe i od veza. Prekinula sam s Darkom, ostavila sam sve to iza sebe. Glavni razlog raskida je taj što ja ne mogu da se posvetim ozbiljnoj vezi. Nisam spremna da se skrasim. Jednostavno mi treba sloboda, malo zezanja, malo da mogu da opustim mozak. Nisam trenutno za nešto ozbiljno, sada me samo karijera zanima", rekla je Barbara.

"Ništa nema od pomirenja, ali mi nikada nećemo biti u lošim odnosima, pod istim smo menadžmentom, iz iste smo kuće i nije u redu da se javno blatimo", kazala je Barbara i dodala da je sa Darkovom porodicom u lepim odnosima.

Vidi opis BARBARA O RASKIDU S DARKOM I PRIČI DA JOJ JE DIGAO CENU! "Nije red da se BLATIMO" - otkrila i da li će pasti pomirenje! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 1 / 7 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 2 / 7 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 3 / 7 AD Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 4 / 7 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 5 / 7 Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 6 / 7 AD Izvor: Pink TV/Screenshot Br. slika: 7 7 / 7

Šuškalo se i da joj je veza sa Darkom pomogla u karijeri i da je više naplaćivala nastupe, ali Barbara kaže da to nije tačno.

"Cena mi je skočila kada sam izbacila prvu pesmu i kada su mi kaveri koje sam otpevala dostigli milione pregleda. Radim posao isto kao i mnogo veće zvezde od mene, a pristupačnija mi je cena. Darka nisam vodila ni na jedan nastup da bi moglo da se kaže da je veza neka u pitanju. Sve je zbog mene, sama sam sebi digla cenu. Jesu nas zvali često, ali to nema veze s time da sam ja preko njega dizala cenu. Kod mene na nastupima nema balada, čim izađem na binu, pravim atmosferu, dižem publiku na noge i to menadžeri klubova vide i zato me zovu", zaključila je ona.