NISU ELITNE, NEGO JADNICE! Vanja Bulić nikad oštrije o PROSTITUCIJI u Srbiji - "Pjevačica je pobjegla u Italiju" (VIDEO)

Poznati voditelj i novinar Vanja Bulić gostovao je u "Pulsu Srbije" na Kurir televiziji gdje je otvoreno govorio o prostituciji u Srbiji.

Izvor: Kurir TV printscreen

Region bruji o aferi ''elitna prostitucija'' i velikoj akciji u kojoj u kojoj je uhapšeno 29 osoba u Beogradu koje se sumnjiče da su se bavile ili učestvovale u organizaciji najstarijeg zanata.

Navodi se i da postoji katalog na kojem su se našle neke od poznatih ličnosti, a među njima i jedna rijaliti zvijezda, kasnije je isplivao i cjenovnik. Novinar, pisac i TV voditelj Vanja Bulić otkrio je i da se jedna pjevačica bavila prostitucijom, te da je nakon velike akcije policije pobjegla u Italiju.

"Tačno prije 30 godina se na televiziji pojavila prostitutka. Sjutradan je to bio užas u novinama, koga sam ja to doveo u emisiju. Nakon par mjeseci sam doveo svingerski par, a nakon toga su sve novine počele intervjue da rade sa njim. Zna se šta podrazumijeva elita, to je 'lova'. Jedno se ime spominje stalno, ona je pjevačica i ljepotica koja je pobjegla za Italiju. Ovdje se može govoriti o elitnoj klijenteli, a ne elitnim prostitutkama. Imena koja se pominju nisu elitne, one su jadnice, prošle kroz razne TV programe da bi sebe izreklamirale", rekao je Bulić.

Izvor: Kurir TV printscreen

Spisateljica Jasmina Ana, koja je takođe bila gost emisije izjavila je da se elitne prostitutke kriju iza drugih zanimanja.

"Prije 20, 30 godina nije bilo elitne prostitucije. Skoro je Šešelj rekao da kada se vratio sa 'dugog službenog puta" zatekao je novu pojavu u Srbiji, a to su politički analitičari i elitne prostitutke'. To je živa istina. Elitne prostitutke se kriju iza drugih zanimanja, ona je kod nas ekranizovana", rekla je spisateljica, a potom i otkrila voditelju Ivanu Gajiću da je napisala istinitu priču jedne poznate, bivše pjevačice:

"Ja sam napisala istinitu priču po priči jedne bivše pjevačice, poznata osoba je u pitanju".