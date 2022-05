JOVANA JEREMIĆ IMALA INFARKT, A ON JOJ SPASAO ŽIVOT! Voditeljka preživela dramu na odmoru - "Počela sam da se davim"

Jovana Jeremić je objasnila šta joj se desilo na letovanju, kada joj je nagl pozlilo i ustanovljeno je da je imala infarkt.

Voditeljka Jovana Jeremić je na letovanju u Crnoj Gori preživela pravu dramu koja se srećno završila zahvaljujući njenom tadašnjem suprugu Vojislavu Miloševiću, od kojeg se razvela ove godine.

Jovana je ispričala kakve tegobe je osetila prošlog leta navodeći da situacija nije bila nimalo bezazlena, budući da se radilo o infarktu.

"Doživela sam blaži oblik infrakta, koji, na svu sreću, nije ostavio nikakve posledice. Nije mi bilo ni na kraj pameti da može tako nešto da me zadesi. Sunčala sam se čitajući knjigu i u jednom trenutku mi je postalo pakleno vruće, pa sam bukvalno otrčala do mora i skočila u vodu. Odjednom mi se slošilo, počela sam da se davim", prisetila se voditeljka.

"Strašan bol u grudima me je paralisao, ostala sam bez vazduha. Voja je primetio da se nešto dešava sa mnom, izvukao me je iz vode, dao mi veštačko disanje i odmah odvezao u bolnicu. Rekli su mi da je to bio zastoj srca, jer sam pregrejana skočila u hladnu vodu. Odradili su mi sve potrebne analize i dobila sam terapiju koju redovno pijem", ispričala je.

"Eto, sve je dobro zahvaljujući mom mužu. On mi je spasao život, a ja sam mu pokvarila odmor", rekla je Jovana Jeremić.