"UMRIJEĆU OD PIĆA, HRANE I CIJALISA" - Vidoje se pred SMRT povjerio prijatelju: Kao da je nešto PREDOSJETIO!

Suprug Nikoline Pišek istoričar Vidoje Risotović iznenada je preminuo u 44. godini, a sada je njegov prijatelj otkrio detalje jednog od njihovih poslednjih razgovora.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Srpski istoričar umjetnosti Vidoje Ristović (44), suprug Nikoline Pišek, preminuo je u salonu tokom masaže, a dok se čekaju nalazi obdukcije kako bi se uvtrdio tačan uzrok smrti, njegov prijatelj je otkrio kako je živio, ali i šta mu je nedavno poručio.

Ristović u poslednje vrijeme nije vodio računa o svom zdravlju. Svi prijatelji su ga upozoravali da pripazi na sebe, ali on za to nije pretjerano mario, što se završilo kobno po njega.

"Mi smo ga savjetovali da pripazi malo više na sebe. Tokom korone se baš ugojio, ali bio je veliki hedonista - uživao je u dobroj hrani, piću, tompusima. Volio je i tajlandske masaže, često je to praktikovao s Tajlanđankama. Koliko znam, imao je i koronu, moguće je da su sve to posledice postkovida, da je imao srčane probleme, a da nam nije ništa rekao o tome. Ipak, nije nas slušao, radio je šta je htio i kako je htio, i to mu je i došlo glave. Kad su mi javili da je Vidoje preminuo, prošla me je jeza, jer sam se sjetio jednog od naših poslednjih razgovora. Tada mi je dok smo ručali, odjednom, iz čista mira, rekao: 'Ja ću umrijeti od hrane, pića i 'cijalisa'!' Kao da je nešto predosjetio. Strašno", ispričao je izvor za "Kurir".

Kako su ranije prenijeli domaći mediji Vidoje se osjećao dobro tokom subote i nije se žalio ni na kakve tegobe sve do neposredno pred smrt. Tokom masaže osjetio je da mu nije dobro i požalio se terapeutkinji, ali već je bilo kasno, jer je nakon nekoliko trenutaka izdahnuo.

Nakon što je izgovorio riječi: "Nije mi dobro!", odmah je izgubio svijest i ubrzo preminuo. Iza ponoći je Hitna pomoć primila poziv ženske osobe koja je rekla da muškarac ne diše već pola sata. Kad su došli, ljekari nisu ni pokušali reanimaciju, jer je Vidoje već bio mrtav.