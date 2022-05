RAŽNATOVIĆKA PROGOVORILA O VEZI S GUDELJOM! Zablistala u miniću, pa spomenula bivšeg - "Ima pravo da bude S KIM HOĆE"

Atraktivna pevačica priznala da uživa u novoj ljubavi

Izvor: Kurir / Ana Paunković

Pevačica Anastasija Ražnatović otvorila je svoj salon u Beogradu i tom prilikom zasenila sve savršenim izgledom, ali i izjavom o novoj ljubavi.

Anastasija se na otvaranju salona pojavila u plavo-roze mini haljinici i otkrila da ima podršku mame Cece Ražnatović u novoj poslovnoj avanturi.

"Ovo je nešto što ja volim, dugo smo to pripremali. Veliki je dan za mene i moj biznis. Htela sam šminku, ali sam se odlučila za kozmetiku, ja vodim računa o svom izgledu. Mama je presrećna, uvek je tu da nas podrži", rekla je ponosno Anastasija.

Pogledajte 00:32 Anastasija Raznatovic otvaranje salona Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Anastasija je na otvaranju progovorila i o romansi s fudbalerom Nemanjom Gudeljom.

"Možete videti po meni, mojoj energiji da sam srećna, zadovoljna i zaljubljena", istakla je ona i progovorila o bivšem dečku Đorđu Kuljiću koji je u vezi sa njenom drugaricom.

"Ja sam rekla u više navrata da mu želim svu sreću. Ima pravo da bude sa kim želi, ljudi idu dalje i to je normalno. To me zaista nije povredilo. Što se mene tiče, meni to ne smeta, nisam emotivno uključena u to", rekla je Ražnatovićeva.