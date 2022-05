OTIŠLA NA KARIBE UMESTO MENE I POSTALA URAGANKA: Otkrivena tajna Ivane Nikolić - "Htela je da bude u Modelsicama"

Atraktivna Ivana Nikolić, članica grupe koja je saopštila da se raspada, karijeru počela kao zamena u sastavu Models

Izvor: Instagram/ivana_boom_nikolic

Pevačica Anastasija Buđić, bivša članica grupe Models, otkrila je kako je Ivana Nikolić postala članica grupe Hurricane.

Pevačica je istakla da je Uraganka zapravo bila zamena u grupi Models i da čak nije ni imala ugovor.

"Ona je bila jedno vreme kod nas u grupi, ali ne kao zvanična članica. Već kao zamena. Međutim, mi smo tada potpisali ugovore i imali apsolutno prvi tim i čitavu ekipu. Naravno, ugovori imaju neki rok trajanja tako da u trenutku kada smo mi želeli da ona postane zvanična članica to nije uspelo", rekla je pevačica u Pulsu Srbije na Kurir televiziji.

Bivša članica grupe Models se potom osvrnula na situaciju kada je uraganka dobila priliku da umesto nje ode na Karibe i započne svoju priču.

"Desila se jedna simpatična situacija. Grupa je putovala na Karibe, a ja tada to nisam mogla. Ona je tada otišla kao moja zamena i upoznala je jako kvalitetne ljude koji su muzičkom menadžmentu. Negde tu se izrodila saradnja sa ljudima koji su napravili grupu Hurricane. Tako da je nama to jedna bliska grupa i jako draga grupa. Ja lično i ceo naš tim Models je vrlo ponosan na to što su uradile".

