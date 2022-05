Kaskader Uroš Ćertić, koji poslednjih nedelja ne prestaje da proziva dame s javne scene, otkriva da ulazi u Zadrugu 6

Izvor: Instagram/ukicertic011

Uroš Ćertić, kaskader i rijaliti učesnik nalazi se u centru skandala zbog navodne afere sa voditeljkom Marijom Veljković, a sada je otkrio da planira ulazak u Zadrugu 6.

Uroš je otkrio da mu preti robija jer je pre dve godine mahao pištoljem u jednoj filijali, kao i da će verovatno biti jedini učesnik sa nanogicom.

"Mogao bih da budem prvi učesnik sa nanogicom, registrujem se da živim u Šimanovcima", rekao je kaskader.

Ćertić je uhapšen krajem septembra 2020. godine zbog nelegalnog posedovanja oružja, a to se dogodilo nakon što je navodno u jednoj banci u Beogradu radnicima pretio pištoljem.

Nedavno je završio u medijima zbog navodne afere s voditeljkom Slagalice Marijom Veljković, ali i prozivki koje je uputio na račun voditeljke Jovane Jeremić.

VITLAO PIŠTOLJEM U BANCI, POVEZIVALI GA S VODITELJKOM SLAGALICE, A ON PLANIRA ULAZAK U RIJALITI: Biću tamo s NANOGICOM!

Marija Veljković se razvela od supruga Milana Milovanovića pre nekoliko meseci i s decom se vratila u devojački stan, a u medijima su se nedavno pojavili navodi da su se rastali zbog navodne afere s kaskaderom Urošem Ćertićem.

Posle skadaloznih naslova Uroš Ćertić rešio da otkrije sve detalje u vezi sa voditeljkom Marijom Veljković.

"Sve je krenulo od Velikog petka. Mediji su tako shvatili, da je to bilo moje priznanje da sam bio sa Marijom. Ja sam izrevoltiran na osnovu poruka, komentara pod lažnim ženskim imenima, na svaki članak o njenom razvodu, i njenom izlasku iz porodičnog doma, vraćanje u devojački stan sa troje dece. Znači, to sigurno ne rade moji prijatelji. Siguran sam, svet je mali i on (Marijin bivši suprug prim.aut.) se raspitivao po gradu, ne znam odakle mu to. Mi živimo jedan od drugog dvesta metara. Mariju znam tri, četiri godine. Sto puta smo bili u društvu Đorđa Davida, Peđe Damnjanovića, ona je glumica, ja sam kaskader, bio sam na RTS-u. Znamo se iz kraja. Odjednom on sad sumnja nešto".

O voditeljki Jovani Jeremić je rekao: "Jovana Jeremić je jedna dvorska luda koja je radila emisiju 'Upoznajte parove' obučena kao prostitutka iz 'Picinog parka'. Ona je imala više lapsusa nego Zmaj od Šipova i ona je sad našla da komentariše jednu Mariju Veljković koja je za nju akademski građanin. Marija radi na RTS-u gde Jovana Jeremić ne može nikad da radi kao voditeljka. Jovana Jeremić...ono... žena nije normalna, zulander pogledi, vozi taj talas što ti Željko Mitrović dao sa tim dogovorenim pitanjima i gostima", rekao je Ćertić.