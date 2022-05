MALU MIJU SAM VIDEO SAMO NA SLICI: Đole Đogani priznao u kakvim je odnosima s Lunom i Gagijem i otkrio na šta je SPREMAN

Luna sa stricem nije u dobrim odnosima, a Đole Đogani kaže da bi voleo da se to promeni i da vidi bebu.

Đole Đogani nije u dobrim odnosima s pojedinim članovima porodice, kao ni njegova deca, a među njima je i Luna Đogani, s kojom nema nikakav kontakt otkako je učestvovala u Zadruzi, a koja je prošle godine njegovom bratu Gagiju Đoganiju rodila unuku Miju.

"Ne, ne čujem se sa Lunom. Čujem se sa Gagijem. Viđamo se na slavljima samo, al' se ne čujemo. Samo: 'Zdravo, zdravo, kako si, dobro sam', to je to. Mi već godinama imamo samo takvu komunikaciju", otkrio je denser, koji s Luninom majkom Anabelom uopšte ne razgovara.

"Sa Anabelom ne pričam uopšte. Gagi je juče došao u Beograd, bio je u Švedskoj, sestra nas okuplja na ručkovima. Luninu ćerku sam video samo preko fotografije. Želim da vidim bebu. Voleo bih da pričamo, da se družimo. Nema razloga za ikakvom svađom", priznao je.

"U rijalitiju se pričaju i istinite i neistinite priče. Posle bude: 'Nisam tako hteo da kažem, već...', to je biznis, jedan biznis. Uzima se ozbiljan novac. To je za ljude koji više ne mogu da rade na nastupima i slično. Samo tako, preko rijalitija. Pojaviš se, svađaš se, nešto, ne znam, i ti si onda neko... Mojoj porodici u rijalitiju nije ništa loše urađeno, nije me sramota", smatra Đole Đogani.

Luna i Marko dobili su ćerku Miju u junu 2021. godine.

