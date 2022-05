POZVAO ME JE PRED HAPŠENJE! PEVAČICA SE PROVODILA S DARKOM: Ispričala šta joj je rekao u 4 ujutru - "Nije me poslušao"

Darko Lazić i Dušica Grabović su bili zajedno na rođendanskom slavlju, a čuli su se pre nego što je pevač priveden.

Privođenje Darka Lazića zbog prebrze vožnje u alkoholisanom stanju i niza drugih saobraćajnih prekršaja i dalje je tema koja intrigira javnost.

Pevačica Dušica Grabović bila je na rođendanskoj proslavi kod boksera Marka Nikolića zajedno s Darkom, a sada je otkrila neke nove detalje, neposredno pre pevačevog privođenja.

"Marko me je pozvao deset dana pre toga, došla sam sama, ali tu su bile sve moje kolege. Darko je došao oko jedan sat. Svi smo sedeli i pili, nije čak ni do toaleta otišao. Kada sam krenula, naručila sam dva 'safe drivera'. I rekla sam Darku da će ići jednim. Međutim, nije me poslušao.Zvao me je oko četiri, on me je neposredno pred hapšenje pozvao da vidi da li sam sigurno stigla kući. Da me je poslušao, ništa od ovoga ne bi bilo", izjavila je pevačica u emisiji "Puls Srbije" na Kurir televiziji.

Iako se šalila na Darkov račun nakon što je završio u policiji, smatra da Laziću ovo nje trebalo i da pod hitno treba da se promeni.

"Prozvala sam Darka na Instagramu. Malo sam se zezala, pričala sam i viceve o pijanstvu. Moramo da budemo savesni, jer nas mnogi ljudi prate i deca nas kopiraju. Dok se sam čovek ne promeni, niko ne može da ga promeni. Ja sam lojalan prijatelj, a ovo mu zaista nije trebalo posle silnih prekršaja. Ne može njega nijedna žena da promeni, on mora sam. Apelujem i kažem mu da treba da se promeni", poručila je Dušica Grabović.

