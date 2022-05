MILJKOVIĆ DEMOLIRAO MARKET U BEOGRADU! Muž Lune Đogani uletio u lokal, POLOMIO VRATA, PRIJETIO ZAPOSLENIMA

Marko Miljković, bivši rijaliti učesnik i suprug Lune Đogani, navodno je razlupao vrata jednog marketa na Bežanijskoj kosi jer mu smeta zvuk satare.

On je u petak u zoru, tačnije u 5.50 ujutro, kako kaže izvor Kurira upućen u slučaj, demolirao ulaz u magacin i uletio u lokal jer nije mogao da spava od buke tokom pripreme mesa za prodaju.



Kako nam kaže sagovornik, market se nalazi u zgradi u kojoj su on i njegova supruga Luna kupili stan i gdje žive od kraja prošle godine. Njihova nekretnina je dijagonalno od radnje i na drugom spratu, ali se zvuk iz dijela za mesaru očigledno čuje, zbog čega je on bijesno reagovao.



"Zaposleni su na poslu već oko 5.30, pripremaju robu za prodaju, pa tako i meso. Radnja se otvara u 7.30 i do tada sve mora da bude spremno. U petak u zoru Miljković se pojavio na vratima službenog ulaza, tačnije magacina, jedva je stajao na nogama. Šutirao je vrata magacina, razvalio ih je, pa je tek onda pozvonio. Bio je bijesan. Riješio je da se obračuna s mesarom, kome je i prijetio. Urlao je i tražio da vidi šeficu. Bio je bezobrazan i bahat, u jednom momentu je htio i da se pobije s mesarom, koji mu je objašnjavao da samo radi svoj posao. Svima je bilo neprijatno. Miljković je vikao: "Znaš li ti ko sam ja?!", "Ja sam kupio stan ovdje, hoću svoj mir". Izvrijeđao je šeficu i otišao. Od tada nije dolazio",priča naš izvor Kurira i dodaje da ovo nije prvi put da bivši učesnik "Zadruge" ulijeće u radnju jer mu smeta zvuk satare.



"Miljković je već pravio problem, jer ne može da spava od lupanja satare iz obližnje radnje. Dolazio je već da utišava zaposlene. Sjećam se da je i na Veliku subotu, u osam sati ujutru, dakle samo dan pred Vaskrs, histerisao. Uvijek je bahat, a ovo što je uradio prije nekoliko dana navelo je sve koji su se tu zatekli da im bude neprijatno", završava izvor.



Kako saznaje Kurir, menadžment marketa će podnijeti tužbu protiv Miljkovića, dok on s druge strane negira da je bio učesnik bilo kakvog incidenta.



"To nije istina, lupaju gluposti",rekao je Marko za Kurir.