GLOGOVAC JE ZNAO DA BUDE SUROV! Nataša Ninković otkrila detalje o glumcu: "Imala sam FRKU! Predirektan Hercegovac"

Nebojša Glogovac preminuo je početkom februara 2018. godine, a smrt slavnog glumca teško su podneli svi - od članova porodice do njegovih mnogobrojnih fanova, ali i kolega i prijatelja.

Izvor: Kurir/printscreen, MODNO/Stefan Stojanović

Glumica Nataša Ninković govoreći o svojoj uspešnoj karijeri otkrila je da joj je divno kada radi sa kolegama koje poznaje i prisetila se legendarnog glumca Nebojše Glogovca te istakla da je znao da bude surov.

"Divno je raditi sa njima, kada nekoga dobro poznaješ, lepo je deliti. Mada, to je i zeznuto, jer te oni znaju. Mi dobro poznajemo jedni druge. Nema sakrivanja, znamo i osećamo. Svi su veliki na svoj način", rekla je.

Glumica je otkrila da joj je najzahtevnije bilo kada je snimala sa Nebojšom Glogovcem.

"Možda mi je najzahtevnije bilo sa Glogijem, zato što je on zahtevan. Predirektan Hercegovac. Muškarcima to ne smeta, njima kao ne zameraju. On je znao da bude surov u tome. Imala sam frku, ne u radu, nego kada me on gleda. On je govorio odmah direktno šta misli. Uvek sam imala frku od njegovog mišljenja", otkrila je Nataša u emisiji "Sceniranje" na Kurir televiziji.

Pogledajte 00:32 JEDNA SCENA ĆE OSTATI UREZANA U SEĆANJU! Nataša Ninković o Nebojši Glogovcu: Imala sam frku od njegovog mišljenja, bio je SUROV Izvor: Kurir Izvor: Kurir

Iako je Glogovac svoj privatan život držao daleko od javnosti, poznato je da je dva puta bio u braku. Prva supruga Nebojše Glogovca bila je poznata slikarka Mina Glogovac kojom se glumac, prema pisanju domaćih medija, oženio 1996. godine, kada je imao 28 godina i sa njom ostao punih 18 godina u braku.

Detalji njihovog bračnog života javnosti nisu poznati, osim činjenice da im je na svadbi kumovao Vojin Ćetković, Glogovčev dugogodišnji prijatelj i kolega. Glumac je sa Minom dobio dva sina - Miloša i Gavrila, a potom je iz drugog braka sa suprugom Milicom dobio ćerku Sunčicu.