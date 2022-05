SVI U KUĆI KUVAJU OSIM MENE, A KAŽU DA MI JE OVO NAJVEĆA MANA! Aleksandra Prijović priznala i čega se ODRIČE zbog slave

Aleksandra Prijović ne ume da kuva, a kaže da joj mnogi ovo zameraju!

Izvor: Instagram/AleksandraPrijovic

Pevačica Aleksandra Prijović vredno priprema novi album, a za "Kurir" je otkrila šta sigurno neće spremati - prazničnu gozbu za Prvi maj! U kući Živojinovića, Aleksandra priznaje da je ubedljivo najgora kuvarica!

"Za praznik neću biti kod kuće, jer radim, pa se trudim da sin Aleksandar ne oseti to ali mi imamo veliku porodicu i nikada mu ne fali pažnje i društva", rekla je supruga Filipa Živojinovića.

"Radim sve po kući kada imam vremena, radila sam i u detinjstvu kod bake i deke na selu, po bašti... U našoj porodici svi sjajno kuvaju, osim mene! Ja i da hoću da krenem da kuvam, ne mogu da dođem na red", kazala je Aleksandra.

Navikla se, kaže, na ritam života koji podrazumeva da vikendom nije kod kuće, sa suprugom i sinom. Toga je morala da se odrekne, ali zato pravi kompromis.

"Naš posao je takav da datume koji bi trebalo da budu rezervisani za najbliže mi moramo da provedemo odvojeni. To je tako i s vremenom se čovek navikne. Sa druge strane, taj isti posao mi dozvoljava da provodim mnogo vremena sa sinom tokom nedelje kad bi inače trebalo da se ide na posao. Sve u životu je neka vrsta kompromisa. Svakako se trudimo da budimo zajedno što više i pre svega da nam sin ima srećno i ispunjeno detinjstvo, da je okružen ljudima koji ga vole", rekla je Aleksandra koje već duže vreme nema u medijima.

"Ne volim prisustvo u medijima. To je do sada već svima koji prate naš svet i jasno. Ovim poslom se bavim iz ljubavi prema muzici, a ne da bih svakodnevno bila u novinama. Nekad mi se to pripisuje kao mana, ali ja drugačije ne umem niti želim. Imam mnogo nastupa, na koje se koncentrišem da ih odradim najbolje što mogu, da ispoštujem svaku osobu koja odvoji vreme da dođe da me sluša, i radim stalno na sebi i na novim pesmama. Ne volim da senzacionalizujem sebe i svoj život. Nikad se nisam tu dobro snalazila, ja se najbolje snalazim ispred mikrofona", rekla je ona.