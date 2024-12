Generalni direktor Zvezdan Terzić o finansijama Crvene zvezde 2024. godine.

Izvor: YouTube/Zvezda TV

Crvena zvezda nastavila je da ulaže u infrastrukturu i nakon nedavnog otvaranja takozvanog "mediko-bloka", otvoren je i novi trening kamp za omladince. Prema riječima Zvezdana Terzića, uloženo je skoro tri miliona eura u infrastrukturu u poslednje vrijeme, a pohvalio se i da je Zvezda prihodovala 95 miliona eura.

"Crvena zvezda iz dana u dan raste kao klub i ovaj trend rasta ne može da se zaustavi. Što se tiče poslovnog dijela, imali smo sastanak sa finansijskom službom i prihodovali smo 95 miliona eura u ovoj godini i mislim da je rekord u regionu. Mislim da to nije uradio nijedan klub u regionu. Najveći prihod je od UEFA bonusa i transfera igrača, to je 84 odsto našeg budžeta", rekao je Terzić obraćajući se novinarima.

"Zvezda je postala ozbiljan klub i ima samoodrživ sistem. Ova omladinska škola i koeficijent na UEFA listi nam govore da će Zvezda i ubuduće ostvarivati ovakve rezultate. Naš cilj je da više ne spuštamo budžet ispod 70 miliona eura. To nam je garant da ćemo biti dominantni u Srbiji i konkurenti u Evropi", objasnio je Terzić.

Prema riječima Zvezdana Terzića, Zvezda će nastaviti ubuduće da ulaže u mlade fudbalere i nada se da ćemo u narednom periodu vidjeti još igrača poput Andrije Maksimovića.

Otvaranje omladinskog centra Crvene zvezde Izvor: FK Crvena zvezda

"Nijedan klub u ovom dijelu Evrope nema ovakve uslove kao Zvezda. Mi svake godine izdvojimo oko četiri miliona eura, a nadamo se da ćemo još to pojačati - to mora da bude stub i kičma našeg kluba. Investicija je davala rezultate, a tek treba da vidimo to u budućnosti sa generacijom 2007, 2008, pa i mlađima", rekao je Terzić.