ONI SU MI DNO DNA! Pevačica žestoko oplela po učesnicima Zadruge - "Samo se pitam DOKLE?!"

Rialda Karahasanović žestoko isprozivala Miljanu i Bebicu.

Izvor: RED TV/screenshot

Nakon što je nedavno pokrenula lavinu komentara kada se na mrežama "obračunala" sa onima koji su je kritikovali zbog toga što je, uprkos tome što je muslimanske veroispovesti, na Veliki petak farbala jaja, Rialda arahasanović gostovala je u emisiji "Pitam za druga".

Pevačica je govorila je o učesnicima Zadruge, a posebno mišljenje iznela je o Miljani Kulić i njenom dečku Nenadu Macanoviću Bebici.

"To mi je dno dna. Oboje su mi dno dna i Miljana i Bebica, ja sam sa Zolom okej. Zola namenski produžava tu agoniju. Mada sa Miljanom ne moraš namenski, ona ti se navali na kičmu pa ti se navali. Pritom odnosi ti sa Bebicom, ne iznenađuju me, ali samo se pitam dokle?", rekla je Rialda, pa dodala:

"Bebica je kao Danijel od prošle godine i veza od 5 minuta. Za ime Boga, zašto bi neko bio sa Miljanom kad ona nije normalna? Pod broj dva zašto bi neko trpeo sve to? Pitanje je i zašto je Zola to trpeo. Mislim da ona sve to radi u inat Zoli. Mislila je da će to da prođe kod naroda i da bude zabavno publici", zaključila je.

Evo šta je Rialda poručila onima koji su je kritikovali zbog farbanja jaja: