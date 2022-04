ŽIVOTNA PRIČA NAJSLAVNIJEG GLUMCA DANAŠNJICE: Al Paćino slavi 82. rođendan - ovo su njegove NAJBOLJE ULOGE!

Životna priča i najbolje uloge legendarnog Al Paćina.

Izvor: Profimedia

Al Paćino, jedan od najvećih živih glumačkih imena, danas slavi 82. rođendan.

Iako mnogi već danima bruje o paparaco fotkama na kojima je uhvaćen sa, kako mediji prenose, novom i 53 godine mlađom devojkom, njegovi obožavatelji preplavili su društvene mreže slikama iz brojnih ostvarenja po kojima će zauvek ostati upamćen.

"Kada prestanemo da gledamo, prestaćemo da živimo", izgovara Al Paćino, mrzovoljni, penzionisani visoki oficir američke vojske kivan na sve oko sebe, ljut na život, u sjajnom filmu "Miris žene", a za tu ulogu Paćino je dobio Oskara.

Pojedini su ga upoređivali sa velikim slikarom Pablom Pikasom, koji je sam slikao likove koje je glumio, dodajući im svoj karakter ili iznenada menjajući svoje replike: "Ima sjajno dupe!", rekao je u filmskom hitu "Vrelina", potpuno nenadano, baš kao što je Pikaso pravio iznenadne pokrete na svojim slikama.

Izvor: Profimedia

Prisetimo se nekih njegovih fenomenalnih rola (a bilo ih je toliko da ni on sam verovatno ne može da se seti svih), ali i impresivne liste filmova koje je ODBIO!

Pojedine uloge Ala Paćina, poput Tonija Montane ("Lice sa ožiljkom" - Scarface) ili Majkla Korleonea ("Kum" - Godfather), postale su sastavni deo pop kulture. Njegova filmska zaostavština je takva da se ne može ignorisati, preko nje olako preći. Osvojio je Oskara, Emi, "Toni", što se u svetu filmske umetnosti smatra "triplom krunom".

Zanimljivo je da mu Američka filmska akademija nije dodelila Oskara za fenomenalne role u "Kumu", "Serpiku"... ali je pravda zadovoljena kada je dobio "zlatnog čovečuljka" za "Miris žene" (Scent of a Woman, 1993.).

Na poslednjoj dodeli Oskara na binu je izašao sa Robertom de Nirom i Frensisom Fordom Kapolom, povodom obeležavanja 50 godina od premijere legendarnog filma "Kum", a brojne mlađe kolege pozdravili su ih gromoglasnim aplauzom koji se nastavio i u bekstejdžu.

"Laska mi kada mi mlađe kolege kažu da sam im uzor. Shvatam to kao kompliment, ali i dalje sebe vidim samo kao glumca koji se bori da dobije novu ulogu. Kada, i ako je dobijem, razmišljam kako da je odigram... jednostavno", rekao je svojevremeno Paćino.

Iako ga svi doživljavamo kao legendu, on je u jednom intervjuu istakao da sebe ne doživljava tako.

"Ne smatram sebe za 'legendu' koja će deliti savete, i ja učim. Učim i od mlađih kolega i nadam se da ću to uvek raditi. Ako bi mene neko pitao za savet, 'uputstvo' za napredovanje u karijeri rekao bih - trud. Radite to što radite, radite to što najbolje možete i ne gledajte svet oko sebe kao mesto na kojem ima puno konkurencije. Obrazujte se, čitajte, nađite nešto što vas inspiriše, učite... to je 'tajna'".

Vidi opis ŽIVOTNA PRIČA NAJSLAVNIJEG GLUMCA DANAŠNJICE: Al Paćino slavi 82. rođendan - ovo su njegove NAJBOLJE ULOGE! Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Profimedia Br. slika: 16 1 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 2 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 3 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 4 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 5 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 6 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 7 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 8 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 9 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 10 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 11 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 12 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 13 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 14 / 16 Izvor: Profimedia Br. slika: 16 15 / 16 AD Izvor: Profimedia Br. slika: 16 16 / 16

Koje su to uloge koje je slavni Al Paćino dobio?

Zanimljivo je da je pored velikog broja brilijantno odigranih uloga Al Paćino mogao da glumi u verovatno najpopularnijem filmskom serijalu svih vremena "Ratovi zvezda", ali da nije prihvatio ulogu Hana Sola (koja je potom dodeljena Harisonu Fordu), jer "nije najbolje razumeo scenario", kako je izjavio jednom prilikom.

Odbio je i Frensisa Forda Kopolu koji je želeo da ga angažuje za film "Apokalipsi danas", rekavši da bi za Kopolu uradio bilo šta, ali da sa njim ne bi išao u rat. Nije prihvatio ni uloge u filmovima "Rođen 4. jula", "Zgodna žena", u franšizi "Umri muški", pa se mnogo godina kasnije našalio da je Brusu Vilisu poklonio karijeru...

Izvor: Profimedia

Paćino je, ako ima onih koji ne znaju, svojevremeno bio beskućnik i spavao je na ulicama.

Rođen je u Njujorku 25. aprila 1940. godine pod imenom Alfredo Džejms Paćino. Njegovi roditelji, Roza i Salvatore, poreklom su iz Italije. Sa 17 godina mladi Al je odustao od srednje škole. radio je kao domar, vozio je autobus, bio je zaposlen u pošti... Igrao je i bejzbol, želeo da je da postane poznati sportista.

Pio je i pušio još sa devet godina, sa 13 je već redovno pušio marihuanu. Kada je bio bez posla, spavao je na ulicama, a onda je upoznao Čarlija Lotona, koji mu je kasnije postao mentor i najbolji prijatelj, a nakon što je izašao iz tinejdž doba oprobao se u pozorištu, da bi sa 22 godine bio primljen u organizaciju profesionalnih glumaca.

Prvi duži posao glumca imao je u borstonskom pozorištu, da bi se preselio u Njujork i počeo da glumi u Brdoveju za šta je potom dobio nagradu "Toni". Prvi film snimio je 1969. godine ("Me, Natalie). Od tada... sve je istorija.

PODSEĆAMO VAS NA NEKE OD NAJBOLJIH ULOGA ALA PAĆINA:

1) "Kum" (The Godfather, 1972, 1974) - uloga Majkla Korleona. Zanimljivo, Paćino nije ni bio planiran za ulogu Majkla. Producenti su mislili da je previše "uvrnut", a oni su želeli više nekog sa dokazanom harizmom, nekog poput Roberta Redforda ili Vorena Bitija. Ali, Frensis Ford Kopola je u mladom Paćinu video nešto... Od mirnog mladića, koji želi normalan, porodični život, pretvara se u zver, koja je čučala u mafijaškom nasleđu njegove porodice. A od te zveri u sebi nije mogao da pobegne...

Film je proslavio i Kopolu i Paćina, s tim da Paćino nije video ni cent od honorara, jer je već bio u gubicima (priča se o tadašnjih 15.000 dolara).

Za "Kuma 3" tražio je honorar od sedam miliona dolara, a taj je iznos toliko razbesneo Kopolu da je pretio da će da napiše novi scenario koji početi sahranom Majkla Korleonea. Na kraju je Paćino, čiji su baba i deda sa majčine strane sa Sicilije, baš iz mesta Korleone, pristao na honorar od 5 miliona dolara.

2) "Lice sa ožiljkom" (Scarface, 1983.) - uloga mafijaša Tonija Montane, koji dolazi do vrha, ali ulazi u sopstvenu zamku - kokain je potpuno zavladao njegovim venama. Inače, jedna od trivija u vezi sa ovim filmom je da je u njemu reč na "J" upotrebljena čak 207 puta!

3) "Serpiko" (Serpico, 1973.) - uloga Frenka Serpika. U pauzi snimanja delova "Kuma", Paćino je snimio dramu, u kojoj je glumio policajca (za promenu). Ova uloga dala mu je priliku i da malo poprimi "hipi izgled", sa dužom kosom i bradom. Film je bio baziran na istinitoj priči o njujorškom policajcu, koji je otkrio veliku korupciju u organima koji bi trebalo da predtsavljaju red i štite zakon. Bes koji pokazuje lik Serpika je u ovom filmu opravdan.

4) "Miris žene" (Scent of a Woman, 1993). - Ako je negde Al Paćino Al Paćino, onda je to svakako u filmu "Miris žene". Težak, džangrizav, sa besom u tamnim očima (bes je, inače, jedna od glavnih odlika Ala Paćina na velikom platnu). Ali, čovek iza čijih se tamnih očiju (doduše u ovom filmu glumi slepog penzionisanog potpukovnika američke vojske), krije se duboka emocija i osećaj za lepo. Pogotovo lepe žene, koje obara s nogu poznavanjem parfema. Ili poznavanjem argentinskog plesa - tango. Zaslužio je Oskara, nema dileme.

5) "Pasje popodne" (1975.) - Snimljena prema istinitoj priči iz 1972. godine, drama iz 1975. donosi priču o jedinstvenoj pljački banke koja se dogodila vrućeg letnjeg popodneva u Njujorku. Soni (Al Paćino) i njegov priglupi prijatelj Sal (Džon Kazal), upadaju u banku u Bruklinu nameravajući da je opljačkaju. Ništa im ne polazi za rukom, a najveći šok je kada shvataju da u banci gotovo da nema para. Soni i Sal potom uzimaju taoce, policija, naravno dolazi, počinje... cirkus. Na kraju sa Sonijem pregovara njegov ljubavnik i nagovara ga da izađe iz banke. Motiv pljačke je bio finansiranje operacije promene pola njegovog ljubavnika...

Treba pomenuti naravno i filmove "Karlitov put" (mnogi su potcenjivali ovaj film nazivajući ga "mlađim bratom Skarfejsa"), "Đavolji advokat", "Glengarry Glen Ross", "Vrelina", "Mletački trgovac", "The Panic in the Needle Park"... do novijih "Irac", "Bilo jednom u Holivudu".

U toku je snimanje još dva filma u kojima ćemo uskoro gledati Ala Paćina, a 2020. godine pojavio se u seriji "Hunters".

Izvor: Profimedia