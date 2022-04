CECA RAŽNATOVIĆ U HRAMU SVETOG SAVE: Pjevačica se pričestila na ponoćnoj liturgiji - "11 godina postim SVAKI POST!" FOTO

Svetlana Ceca Ražnatović se pričestila u Hramu Svetog Save.

Izvor: Kurir / Ana Paunković

Svetlana Ceca Ražnatović nedavno je otkrila da već 11 godina posti svaki post, te da su vjera i tradicija vrlo važne u njenom domu i porodici.

Poznato je da pjevačica nakon svakog posta dolazi u Hram Svetog Save u kojem se nakon ponoćne liturgije pričešćuje, a kako je i ove godine to bio slučaj, brojni fotoreporteri uhvatili su je prilikom dolaska.

Ceca je u Hram ušla nekoliko minuta prije ponoći, a za ovu priliku odabrala je neutralne tonove. Ona je bila odjevena u bež pantalone i pončo sa krznom oko vrata, dok je kosu svezala u visok rep.

Pogledajte je:

Podsjetimo, Ceca često ističe da je veliki vjernik, te je poznato da posti tokom svakog posta.

"Prvi put sam započela sa postom 2011. godine nakon razgovora sa tadašnjim monahom Stefanom, a danas vladikom. Prije toga sam postila srijedom i petkom. Znači već 11 godina postim svaki post, a isto to čini i moja porodica. Zavisi od dana i posta. Nekada je to na ulju, nekada na vodi. Kao što znaju svi koji poste nema tu veliki broj jela koja mogu da se spreme, a da su posna. Olakšavajuća stvar je za mene to što nisam ljubitelj slatkiša, pa ne moram da se mučim s tim", rekla je Ceca nedavno.

Ponoćnoj vaskršnjoj liturgiji prisustvovale su brojne poznate face, a među njima su bile pjevačice Sanja Đorđević i Viki Miljković sa porodicama, lider socijalista Ivica Dačić, glumica Tanja Bošković, proslavljeni košarkaš Dejan Tomašević, pjevačica Jovana Tipšin, kompozitor Damir Handanović i reditelj Dragan Bjelogrlić.