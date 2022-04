NIKOLAS KEJDŽ SA 30 GODINA MLAĐOM ČEKA DETE! Slvni glumac u emisiji otkrio POL BEBE, a IME krije posebno značenje!

Nikolas Kejdž uskoro će postati otac.

Izvor: Profimedia

Holivudski glumac Nikolas Kejdž (57) očekuje dete sa 30 godina mlađom izabranicom, Riko Šibata (27). Njemu će ovo biti treće dete jer već ima dvoje iz prethodnih veza, dok će se njegova izabranica prvi put ostvariti kao majka.

Glumac je sada gostovao u emisiji "Keli Klarkson šou" u kojoj je otvoreno govorio o svim detaljima trudnoće svoje izabranice, te prvi put spomenuo pol, ali i imenu koje su odabrali.

"Dobićemo devojčicu", rekao je na šta je publika zapljeskala.

Nešto kasnije otkrio je da će se devojčica zvati Lenon Ogi (Lennon Augie) po pokojnom legendarnom Džonu Lenonu i Kejdžovom pokojnom ocu Ogustu Ogiju Kopoli.

Kako je objasnio, setio se vremena kada je njegov brat bio di džej i puštao pesmu Bitlsa "Across the Universe" sa "Let it be" albuma.. Glumac je imao četiri godine kada je prvi put čuo tu pesmu. Kaže da se u tom trenutku potpuno "smrzao" i "paralizovao" i da mu je od tada to najdraža pesma. Tako su on i Riko došli na ideju da malenu nazovu Lenon Ogi.

Podsetimo, Nikolas i Riko upoznali su se 2020. godine u njenom rodnom Japanu, a verili su se putem video poziva. Na večnu ljubav jedno drugom su se zakleli 16. februara prošle godine, na intimnoj ceremoniji.

Pogledajte ih zajedno: