UHAPŠENA ZBOG PROSTITUCIJE! Bivša drugarica Tijane Ajfon (20) sve otkrila: Poznate DAME se peru, a na SPISKU su!

U velikoj akciji policije po nalogu Trećeg osnovnog javnog tužilaštva uhapšeno je 29 osoba koje se sumnjiče da su povezane s elitnom prostitucijom, a privedena je i bivša drugarica Tijane Ajfon.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

Među uhapšenima je i jedna poznata rijaliti starleta, kao i nekadašnja drugarica starlete Tijane Ajfon, Sara Plavšić (20)

Sara je u žižu javnosti dospjela prošle godine nakon što ju je, prema njenim tvrdnjama, prebio dečko nasred ulice, kada je zadobila povrede glave i tijela.

Plavšićeva je priznala da je bila na saslušanju zbog bavljenja prostitucijom, kao i da je puštena uz prekršajnu prijavu. Ona je do detalja ispričala kako je izgledao susret s inspektorima koji su zaduženi za ovaj slučaj.

"Tačno je da sam uhapšena. I mogu da vam kažem da je ozbiljna situacija. Nije mi bilo nimalo prijatno. Ljudi imaju sve crno na bijelo. Stavili su mi papire na sto i šta ću? Gledala sam ih. Ispitivali su me, bilo je 70 pitanja, i to unakrsno. Ne mogu svega da se sjetim. Pokušavali su da me zbune. Policija je zaista uradila posao profesionalno. Ne mogu ništa da kažem, ljudi rade svoj posao. Predočili su mi kakva saznanja imaju o meni. Određeno mi je da platim kaznu za prekršaj u iznosu od 500 do 1500 eura. Vidjeću kad mi stigne rješenje", istakla je na početku razgovora Plavšićeva za "Kurir" i dodala da je hapšenje je očekivala:

"Čekala sam dan kad će da me pozovu. Tako je i bilo. Prvo što mi je inspektor rekao: 'A voliš da putuješ?'. Šta ću, rekla sam da volim. Objasnila sam da sam išla kod dečka, međutim, njima se to nije uklapalo. Vidjela sam da je mnogo ljudi upetljano, a naročito poznatih dama. Pred njima nisam priznala da se bavim prostitucijom, ali ja najbolje znam šta je istina", objasnila je mlada starleta.

Na pitanje da li poznaje Duška Banjca ili Nikolu Andrejevića, koji su označeni kao makroi u ovoj akciji, bila je izričita:

"Nikolu poznajem, družimo se baš dugo. Niko me nije tjerao da biram društvo. On je dobar dečko, fin, kulturan. Nikad ne bih rekla da je makro ili da se bavi time. On od jutra do sjutra radi u teretani. Policiji sam rekla da nisam radila za njega".

Sara je otkrila i zašto se više ne druži s Tijanom Ajfon, s kojom je nekad bila nerazdvojna.

Izvor: Kurir TV/Screenshot

"Pukla je tikva. Nemam ništa protiv nje, ali sam se razočarala. Jedina pametna stvar koju mi je rekla, kada je ona bila uhapšena istim povodom, jeste: 'Nemoj da ti se ovo desi!'. I eto - desilo mi se. Svi smo kolektivno naj*bali. Meni je smiješno što se sve peru, a sve su na spisku. Sve međusobno znamo koja je gdje, a sve se prave lude. Uglavnom se prave da su preduzetnice. Šta, treba nešto da otvorim i da kažem da sam preduzetnica? Ja se zalažem za legalizaciju prostitucije", odlučna je Sara koja je na kraju razgovora priznala da od bavljenja prostitucijom može lijepo da se živi.

"To su velike plate. Van prosjeka naše zemlje. Ja ne znam, jer sam u policiji rekla da se time ne bavim, ali mi je poznato da može lijepo da se živi", završila je Sara.