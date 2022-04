MUŽ MI JE IMAO 99 ŠVALERKI, JEDNU SAM JURILA MOTKOM PO DVORIŠTU! Ispovest pevačice koja je od jedne pesme kupila 3 KUĆE

"Ako se udaš za muzičara svesna si da će da te prevari. I onda šta očekuješ?"

Izvor: YouTube/ RTS Najlepše narodne pesme - Zvanični kanal

Snežana Jovanović Šikica muzičku karijeru počela je 1981. i nikada nije bila medijski eksponirana pevačica, ali svi znaju za nju. Zahvaljujući pesmama "Zavede me, majko, momak loš" i čuvenom hitu "Ala bih se šikicala", postala je jedna od najtraženijih među estradnjacima koji su nastupali na privatnim slavljima širom Evrope.

Koliko je bila popularna svedoči podatak da je samo od jedne pesme "Ala bih se šikicala", uspela da zaradi tri kuće i na to je, kako je rekla u intervjuu za Kurir, posebno ponosna.

"Nisam te pare imala na gomilu, ali ta jedna pesma Šikica je sagradila te tri kuće. Kako sam zarađivala tako sam ulagala u kuće. Sve što sam zaradila, zaradila sam kad je 'Bog hodao po zemlji'što kažu. Deci smo sagradili kuće, svako ima svoju. Ta pesma je nastala tako što je došao je pokojni Radoje Barajevac i rekao mi je: 'Napraviću najveći hit ako budeš snimila 'Šikicu' i tako je i bilo", rekla je pevačica, koja ove godine slavi 50 godina braka sa suprugom koji je harmonikaš i s kojim je radila.

"Mnogo kolega i koleginica ima koji su se rastali. Mi smo se svađali usred kafane, bilo je ljubomore, on mlad, ja mlada. Imala sam 17 godina kada smo počeli da se zabavljamo, a on je tri godine stariji. Da bi održavao brak moraš nešto da progutaš, da ne vidiš sve, a sada devojke to neće. Moj muž je imao 99 švalerki, koliko hoćeš. Bilo je pevačica, konobarica, gazdarice... Sve sam mu opraštala. Nijednoj nisam dozvolila da nas rastavi. Ako se udaš za muzičara svesna si da će da te prevari. I onda šta očekuješ? Onda ona hoće da mu vrati i tako pucaju brakovi".

Šikica otkriva i da li se nekada zamerila koleginicama koje su jurile njenog muža.

"Uvek sam znala, osetim, našunjam, ali nikad se nisam zamerila sa kolegnicama. To su više bile one "mešaljke", dolazile su, zvale ga kao treba on da ide da svira. Baš sam bila tad kod kuće i ova jedna došla, a ja uzela motku u dvorištu, reko "Napolje, mamu ti j*bem". Znala sam da je sa njom. To su bile te, a ove normalne pevačine nikad nisu i sa njima se nikad nisam zamerila sa njima. A sa tim klinkama, koje su bile samo figura za kafanu, da. Njima nije bilo bitno sa kim idu".