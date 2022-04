JEZIVA ISPOVIJEST ANĐELE IZ ZADRUGE - "SJEDIO JE SA MNOM I POSLE 5 MINUTA POGINUO": Prvi put progovorila o smrti brata

Izgubila je rođenog brata prije četiri godine i od tada, kako kaže, nije ista.

Učesnica Zadruge Anđela Đuričić iz Herceg Novog, koja od početka rijalitija važi za jednog od favorita publike zbog svog pristojnog ponašanja i staloženosti, otvorila je dušu u radio emisiji kod Stefana Karića, i tom prilikom govorila o porodičnoj tragediji.

"Čula si šta je dio moje današnje radio emisije. Dosta ljudi nagađa šta ti se izdešavalo, a niko ne zna šta", rekao je Karić, pa je Anđela počela sa svojom tužnom pričom.

"Nisam nikad ni pričala od početka. To je sve bilo indirektno. Ništa nije rečeno od strane mene. Ne volim da patetišem i ne volim patetiku. Ja kada se vežem, to je to i to je u mojoj glavi tako. Ranije nije bilo tako, ali sada jeste. Zaplakala sam tada za Matejom, jer iako je tu, osjećala sam kao da ide... Desilo se prije 4 godine, ja se vezujem za svakoga. Sedam mjeseci nakon toga u jednoj ljetnjoj noći, kad sam mislila da ne može više ništa da se desi, desila se jedna smrt, pa druga, dešava se da osoba s kojom sam odrasla, isto, eto, umre. Kad sam ja kod kuće, tri, četiri minuta kada je izašao, desi se ista situacija. Tako je, da, to mi je rođeni brat", ispričaka je Anđela i otkrila da je bila saobraćajna nezgoda.

"Jeste, da. Bila je situacija, ljetnji period. Sjedim u kući, smijemo, pričamo i zezamo se, i samo u jednom trenutku... On je tu noć pospremio sobu, a to nikad nije uradio. Posle toga smo sjedili zajedno, i on iz čista mira ode da naspe gorivo. Pošao je tamo i kada se vraćao, eto, na putu se zadesilo stablo, koje je palo na put. Prošao je tu krivinu dva minuta prije toga. Bio je u autu, ne na motoru... Na kraju krajeva je pokušao da izbjegne, ali nije uspio. Taj trenutak kada si sjedio s nekim prije pet minuta, pa nazovu oca i kažu to... To su neki momenti gdje je u meni bio šok, nisam mogla da prihvatim i nisam bila svjesna. Najbolniji trenutak je što smo moji roditelji i ja tada shvatili da je kraj", rekla je.

"On je bio mlađi ili stariji?", pitao ju je Karić.

"Bio je tri godine stariji od mene. U tom trenutku se sve promijeni. Ne znam šta da ti kažem, ja u tim trenucima nisam razmišljala o sebi. Ja sam se trudila da shvatim da je mojim roditeljima najteže. Trudila sam se da se vratim na posao, da pokažem da je sve ok. Zato se ja ljutim kad neko ne poštuje porodicu, jer neko ili ne može da dobije dijete ili nešto. Ja sam se mnogo ljutila na Dejana, jer ne priča s porodicom, a ja bih sve dala da vratim mog brata, da mu kažem nešto što nisam uspjela. To nije ista Anđela sa toliko godina. Ja gledam da dajem danas sve od sebe, da se sjutra ne bih kajala", otvoreno je rekla učesnica Zadruge.

"Sada će, evo, biti četiri godine. Kad je bilo pitanje za to, nisam počela da plačem zbog toga, nego je baš taj dan stiglo pitanje, jer mu je bio rođendan. Ja od nervoze krenem da plačem, jer znam kako je mojima na taj dan i da moram da pričam, a najradije bih da ćutim... Shvatila sam koliko im je teško, kad je meni ovako. Gledala sam da se nastavi i da pomognem njima. Oni su meni sad prioritet, bili su mi i tad, nisam ja sebi bila. Gledala sam da pričamo, da šetamo. Pitala sam se: 'Zašto ja?'... Do juče je porodica bila savršena, sada se već raspada", ispričala je Anđela.