NAPUSTILA DVA FAKULTETA I ZAVRŠILA KURS: Ima milione, ali ćerka Saše Popovića želi da SAMA zarađuje - evo čime se bavi!

Aleksandra se ne pojavljuje u javnosti i to je ne zanima.

Iako ima poznate roditelje, ćerka Saše Popovića i Suzane Jovanović ne voli da se eksponira u javnosti. Aleksandra nije krenula stopama svojih roditelja i muzika je ne zanima, a napustila je dva fakulteta i posvetila se nečem drugom u želji da sama zarađuje novac.

"Aleksandra je svesna ko su joj roditelji, ne stidi se njihovih poslova, veoma je ponosna na oca i majku, njihove karijere i uspeh, ali jednostavno ne voli javnost. Ona krije svoj identitet na društvenim mrežama, druži se sa običnim svetom i ne pati od ponašanja kojem su sklone njene vršnjakinje kojima su roditelji poznate ličnosti", ispričao je izvor.

Iako su joj roditelji jedni od najbogatijih na estradi i otac joj je obezbedio sve što poželi, pa čak nikada i ne mora da radi, Aleksandra je poželela da pokrene svoj posao jednog dana, pa je završila kurs za manikir, pedikir i nadogradnju noktiju, koji je danas veoma isplativ.

"Aleksandra je kreativna devojka i ima nemirne prste. Studirala je čak dva fakulteta, ali je oba napustila, jer se jednostavno tražila i možda se još uvek traži. Ipak, pošto ne voli da dangubi, a želi i da sama zarađuje, ona je završila kurs za danas jako popularnu nadogradnju noktiju, pa je gel-tehnikom počela da sređuje nokte. Njena prva mušterija i model je bila upravo njena majka Suzana, ali ovo joj ide jako dobro pa je rešila da proširi ovaj biznis za koji, naravno, ima neophodan početni kapital", otkrio je isti izvor.

I Suzana je potvrdila da njena deca ne vole da se pojavljuju u javnosti, iako su zbog roditelja odmalena upoznati s kamerama.

"Ni moj sin iz prvog braka, ni moja ni Sašina ćerka ne vole javnost i nikako ih ne možete videti u medijama. Naša ćerka je do sada promenila dva fakulteta. Ne zna ni ona čime želi da se bavi, pa se traži. Tu neodlučnost je nasledila na mene, i ja sam prvo upisala ekonomsku školu, pa prešla u trgovačku, jer me ekonomija nije zanimala. Kod nje se to još nije iskristalisalo, ali neće da bude javna ličnost. Moja deca su se tako rodila i to su nam nametnuli. Rekli su nam 'ako vi morate da budete javne ličnosti, mi ne moramo'", ispričala je Suzana.

"Aleksandra je nedavno završila kurs za nokte, manikir, i moram da se pohvalim da meni radi nokte. Ne peva, nijedno od njih nije povuklo talenat na mene. Peva Aleksandra u kupatilu za svoju dušu. Umetnička je duša i ima nešto u tim prstićima, pa ćemo videti da li će se završiti na tim noktima ili će ići dalje", objasnila je pevačica.

