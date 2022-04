PEVAĆEŠ I DALJE ZA 82 EVRA! Dara Bubamara odbrusila pevačici koja je bacila oko na njenog BIVŠEG - Mala pevka, žao mi je

Nema zezanja s Darom!

Izvor: Instagram/darabubamara_official/ sara_reljic.1/rbtony1/screenshot

Nakon priče da je bivši dečko Dare Bubamare, dvadesetag godina mlađi Toni, "bacio oko" na pevačicu Saru Reljić, kao i da je ona kriva za Darkin raskid s njim, oglasila se i novosadska pevačica.

Sara je priznala da poznaje Tonija i da su nekoliko puta izašli, ali da on tada nije bio u vezi s Darom Bubamarom.

"Istina je da poznajem dečka i da smo izašli nekoliko puta, ali ništa više od toga, tako da je to to. Tada kad smo nas dvoje izlazili, on nije bio sa Darom u vezi, koliko znam. Barem mi je rečeno tako. Što se mene tiče, tu niko nikoga ni zbog koga nije ostavio", izjavila je Sara za Pink.rs.

Ovim povodom se oglasila i Dara Bubamara, koja sada ima novi ljubavni život, s bogatim biznismenom iz Monte Karla.

"Imam svoj novi ljubavni život. Neke pevaljkice zaista misle da će preko mene biti uspešnije. Žao mi je, i dalje ćeš i ako negde nastupaš, pevati za honorar od 82 evra. Ti mala pevko, budeš li me spominjala i lagala za momke iz moje davne prošlosti, popićeš tužbu", napisala je Dara na svom Instagram profilu, prenose mediji.

Sara je ove godine predstavljala Srbiju na izboru za Miss Multiverse, na kojem je zauzela peto mesto, a učestvovala je u Zadruzi 1, kada je bila u vezi s reperom Vojketom Đansom s kojim nakon raskida nije ostala u dobrim odnosima.