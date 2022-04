DARIN KLINAC BACIO OKO NA DRUGU PEVAČICU?! Toni prvo lajkovao slike - "Videli su se, ali ona traži ZRELOG muškarca"

Bivši dečko Dare Bubamare navodno "startovao" Saru Reljić

Izvor: Instagram/rbtony1/darabubamaraofficial

Veza Dare Bubamare i dvadesetak godina mlađeg Tonija okončana je pre izvesnog vremena, a novosadska pevačica je ubrzo utehu pronašla u biznismenu iz Monte Karla.

Neimenovani izvori sada tvrde da su Toni i Dara raskinuli zbog Sare Reljić, pevačice i rijaliti zvezde koja je nedavno predstavljala Srbiju na takmičenju lepote.

"Toni je spazio Saru, počeo prvo da joj lajkuje slike na Instagramu, pa joj je onda slao komplimente, razne emotikone sa srcima. Ali, čini mi se da od te priče još nema ništa. Pošto mu nije odgovarala na svaku poruku, onda je došao i do njenog broja i tu nastavio da je obasipa lepim porukama. Jednom su se našli na piću u Parizu. Sara je tamo nastupala za vikend, a on pošto ima tamo stan predložio je da se vide na ručku, da malo porazgovaraju. Pošto su bili u istom kraju, do tog pića i upoznavanja je i zvanično došlo, ali se odnos nije dalje razvio jer je ona morala da se vrati u hotel kako bi se pripremila za nastup", rekao je izvor Svetu i nastavio:

"Drugi susret se desio prošlog vikenda na Novom Beogradu, isto nešto na kratko. Sa njegove strane se baš vidi da je odlepio, koliko vidim i on se njoj dopao, ali svakako ne planira tek tako da se upusti sa njim u bilo kakav odnos. Sara je već dugo sama, i da je htela da se upušta u razne avanture, to je mogla i do sada, ali traži pored sebe da ima zrelog, ozbiljnog muškarca, pa još nije sigurna koliko Toni može da ispuni, da kažemo, te uslove. Jedino što zna je da voli plave pevačice".

Dara je nedavno izazvala puno pažnje navodima da je "promenila lični opis" i operisala nos i uvećala grudi.

Procenite sami: