TO MI JE NAJVEĆI PROBLEM, STALNO MORAM DA ODGOVARAM! Jovan Memedović otkrio šta ga SVI na ulici pitaju

Popularni voditelj prijavio se za "Poteru" po nagovoru drugih, a evo šta danas kaže o popularnom kvizu.

Izvor: RTS 1/Screenshot

Već deset godina traje kviz "Potera" i njegova popularnost ne jenjava, kao ni popularnost čuvenog voditelja kviza Jovana Memedovića, koji je godinama jedno od omiljenih TV lica.

Posle emisije "Sasvim prirodno" nije bilo lako preći na snimanje u studio, a Jovan je ispričao kako je došlo do toga da on bude glavno lice popularnog kviza.

"Bio je kasting, odnosno odabir tih mogućih voditelja i rekli su mi da se prijavim, pa sam ja malo negodovao misleći kako ću raditi kviz, a i dalje nastaviti da putujem i snimam moje emisije, pa nisam baš bio oduševljen time. Prošao je taj kasting, pa su mi šapatom javili: 'Upravo smo saznali, ti ćeš da vodiš taj kviz'... Rekao sam: 'Ako je direktor tako odlučio...', tada je bio direktor Aleksandar TIjanić. U prvoj sezoni sam se malo borio - ja čovek iz prirode, sad studio... I onda je to nekako leglo i sada mogu da kažem da mi se jako dopada to što radim, zato što ima mnogo tih različitih ljudi koji se pojavljuju iz nedelje u nedelju, od snimanja do snimanja, pa mi je zanimljivo da s njima odradim onaj uvodni deo, da ih upoznam i oslobodim i uvedem posle u igru. Prolazimo zajedno kroz jednu fazu treninga, trudimo se", objasnio je Memedović, pa otkrio i šta ga ljudi pitaju na ulici.

"Najveći problem koji ja danas moram da odgovorimna pitanje kada me sretnu na ulici je da li je moguće da oni sve znaju!", rekao je Memedović gostujući u jutarnjem programu RTS-a, misleći na tragače.

"U proseku u jednom snimanju, kada su pitanja ka vama usmerena, vi pogrešite jednom tokom jednog izdanja kviza", rekao je Memedović, a tragač Milentije Bukvić, inače i najmlađi tragač u "Poteri" dodao je da je to i granica, jedna do tri greške.

Memedović je priznao i kako funkcioniše snimanje u prirodi, a potom u studiju.

"Taman se to lepo dopunjava. Kad se uželim da promenim atmosferu i obučem odelo i sako, i da bude ta studijska atmosfera, dođe taj kviz i kontra onome što stalno radim. Uvek mi prija da zaćutim na jednu temu i progovorim na drugu, kao što je ovaj kviz", priznao je voditelj i istakao da bi voleo da vidi više dama u kvizu.