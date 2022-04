ZAPROSIO JE NAKON 7 DANA, PA KASNIO NA VENČANJE! Ovako izgleda supruga Ace Pejovića - zbog bolesti bila na IVICI SMRTI!

Supruga Biljana mu je najveća podrška.

Aco Pejović je u nekoliko navrata isticao da pored uspešne karijere, svojim najvećim uspehom smatra brak sa suprugom Biljanom sa kojom ima tri ćerke.

Par je već 28 godina u skladnoj zajednici, a njihovu ljubavnu priču malo ko zna. Pevač je jednom prilikom otkrio da je svoju životnu saputnicu zaprosio nakon nedelju dana zabavljanja, ali i da je kasnio na sopstveno venčanje.

"Devedesetih godina, svirao sam i pevao u jednom lokalu. Jedne večeri je ona ušla u taj lokal i prvi kontakt očima je meni nagovestio da tu može biti nešto više od poznanstva. Kasnije mi je rekla da je i ona to isto osetila… Ona je meni prišla, da, ona je mene 'spopala' u stvari. Bili smo svega sedam dana zajedno i rešili da se venčamo. Jedini uslov bio joj je da završi fakultet", započeo je.

Pevač je tada imao svega 23 godine, ali život ga nije mazio, te se smatrao dovoljno zrelim da zatraži ruku svoje dame i da je zaprosi.

"U to vreme, uraditi tako nešto i doći kući u sedam ujutru i reći roditeljima: 'Ženim se', nije baš bilo lako. Pitali su me da li sam dobro razmislio, da li sam popio, da li ne žurim… 'To vam je što vam je', rekao sam im. Posle je tek usledilo upoznavanje. Ona je iz profesorske porodice, ja sam tad bio lokalni muzičar, nisam baš bio na nekom glasu kod roditelja. Kod dama da, ali ne kod roditelja", priznaje on.

"Zakasnio sam na sopstveno venčanje. Svirali smo moj kum i ja na Zlatiboru, a ujutru smo se stopom vraćali kući. Dok smo stopirali, zaustavio se jedan kombi. Na sreću ili na našu žalost, to je bio kombi sa muzičarima koji su pošli da sviraju na mojoj svadbi. Zamislite samo njihovu reakciju", nasmejao se Pejović.

Aco Pejović, takođe je za medije otvoreno govorio i o teškim trenucima koji su zadesili njegovu porodicu, naročito kada se Biljana razbolela. Pevač je pre sedam godina prošao je kroz pakao kada se njegovoj supruzi zdravlje u jednom danu naglo pogoršalo, te govorio o detaljima životne drame i otkrio da je ona bila na ivici smrti.

"Biljana je bila zdrava žena, nikad nije imala problema, nije ni znala da ima te aneurizme. To je kao jedan balon koji se stvori na krvnom sudu, ona je imala to urođeno i to dve na očnim aortama. Tri dana se žalila da je glava bolela, ali ništa nešto drugačije nego inače. Taj dan samo se srušila u amfiteatru pred studentima dok je držala predavanje i odmah su je odveli u Urgentni centar. To iščekivanje tamo, dok ona leži na stolu, ću zauvek pamtiti. Te ružne scene koje čovek mora da gleda, kako iznose svakih pola sata po jedno telo u crnim kesama, samo sediš i čekaš i prolazi ti kroz glavu da doktor izađe i kaže tebi 'to je to'. Tad sam zvao, pošto imam puno prijatelja doktora sa kojima se družim, i odmah su mi pritekli u pomoć."

"Doduše jedna mlada doktorka me je uvela unutra, tad nisam znao uopšte šta su aneurizme, bila je mlada pa mi je delovala neiskusno, ali ne zameram joj. Ona je rekla, da se ona pita, ona bi je ostavila da je prati do ujutru, što bi bilo 100 odsto kobno za nju, jer je morala odmah na operaciju. Od 1.000 jedno preživi, kad pukne aneurizma, to su mi kasnije rekli. Onda je došao moj prijatelj i doktor Zoran i brzo su je prebacili na neurohirurgiju i tu je doktor Tasić prihvatio i danas sam mu zahvalan kao bratu. To se sve dešava u 12 uveče", pričao je pevač sa suzama u očima.

