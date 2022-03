JAŠKO ME NIKAD NEĆE ZABORAVITI! Maja Marinković se oglasila zbog toga što je bivši stalno spominje - Ovakve kao ja nema!

Janjuš se setio njenih kupaćih kostima...

Izvor: Youtube/Zadruga official/Instagram/majamarinkovic/printscreen

Marko Janjušević Janjuš u poslednje vreme sve češće pominje svoju bivšu devojku Maju Marinković, bivšu učesnicu Zadruge koja se redovno skida na društvenim mrežama, a danas se prisetio kako izgleda u kupaćim kostimima kojih se svi sećaju.

Ovim povodom se oglasila i Maja i prokomentarisala to što je nema u Beloj kući, ali zahvaljujući bivšim momcima kao da je i dalje tamo.

"Iskreno, ništa neočekivano. Već sam rekla da se ovakva kao ja ne zaboravlja i ne ponavlja. Mislim da me Jaško nikada neće zaboraviti. Nemam problem kada me spominje u pozitivnom smislu, čak se i nasmejem na to, ali kada pretera ne mogu da ostanem suzdržana. U kontekstu kao danas mi bude drago", izjavila je Maja.

Iako je govorio da neće više ništa imati s Majom Marinković, izgleda da stara ljubav zaborava nema...

A pogledajte kako je Maja izgledala u bikiniju u Zadruzi:

Ovako je nedavno uživala u Egiptu: