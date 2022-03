KAD IZGUBIŠ OBA RODITELJA POSTANEŠ SLEP: Dušica otkrila kroz šta je prošla nakon smrti oca - Dešavaju mi se ČUDNE stvari

Pevačici je nedavno preminuo otac.

Izvor: Instagram/dusicagrabovic

Pevačica Dušica Grabović je početkom februara izgubila oca, a trinaest godina ranije preminula joj je majka. Za smrt oca saznala je tokom turneje po Americi, zbog čega je pauzirala s nastupima, a nedugo zatim se, po želji oca, vratila tamošnjoj publici.

Priznala je da je posle smrti oca zavolela pesmu "Što te nema", te otkrila sa čim se sve suočila nakon bolnog gubitka.

"Kad izgubiš jednog roditelja slabije vidiš, a kad izgubiš oba postaneš slep", s knedlom u grlu je rekla pevačica.

Priznala je da joj nije bilo lako što je ostala sama, ali i da je njen otac voleo pesmu i podržavao je u tome da se bavi onim što voli.

"Moram da kažem da su mi se desile neke stvari, ja uvek kažem, prati znakove pored puta. Golub i golubica su se ljubili pred moj put u Ameriku. I to sam shvatila kao da su to možda moji mama i tata, koji su sada zajedno, ili je to možda signal da ću upoznati nekoga koga mi možda oni šalju. Prosto verujem u te stvari i zaista su mi se desile neke čudne stvari", ispričala je Dušica u emisiji Ekskluzivno.