UBISTVO NA NASTUPU MARKA BULATA: Pjevač otkrio stravične detalje - "Bilo me je strah, nisam smio da REAGUJEM!"

Marko Bulat otkrio tajne sa nastupa devedesetih godina.

Izvor: YouTube/screenshot/Premijera

Marko Bulat važio je za jednog od najangažovanijih pjevača devedesetih godina, kada je dostigao vrhunac svoje slave.

Upravo zato je dobio i nadimak "Kralj splavova", a njegovi nastupi bili su popunjeni do poslednjeg mjesta.

Ipak, te godine ispratili su i brojni incidenti na žurkama o kojima su brojne zvijezde u više navrata govorili, koji ni Bulata nisu zaobišli.

"Snimao sam albume, ali nisam imao gostovanja, nisam ni razmišljao o tome. Bile su to lude godine. Bilo je napetih situacija. Naravno, imao sam strah, ali doza straha koja ne prelazi nivo dostojanstva. Ubistvo je bilo, jedno ubistvo za Novu godinu, a drugo Bojana Banovića. Sjedio sam, nemaš šta da reaguješ u tom trenutku", ispričao je Bulat prije izvjesnog vremena i dodao da je uspio da ne zakorači u kriminal tih godina:

"Poenta je samo šta želiš. Ako želiš da igraš tu igru, ti upadaš u tu igru. Ti ljudi imaju više tezgi od mene. Popularniji su od mene, al ja mogu da se ne javljam na telefon, da ga ugasim, neće niko da pita: 'E gdje si ti?', jer je uložio u moj album ne znam ni ja koliko hiljada eura. Karijeru mogu da završim kad ja hoću, da izdam pjesmu kad ja hoću i da snimim pjesmu koju ja hoću", rekao je.

Potom je otvoreno govorio i o svojoj karijeri danas:

"Jedina greška koju sam u karijeri napravio je što nisam pravio više koncerata. Moje opravdanje je jer sam 18 godina radio 4 dana nedjeljno. Ja ne mogu da pjevam kao Bajaga u 100 života onako duboko. Ja imam to svoje nešto, ime i prezime i čak neki stil koji sam izgradio. Drugi imaju kompleks od Šabana, ja ne, da otpjevam nešto na drugi način. Pjevam ja, mojim glasom i ćao. Imaš one kojima je on uzor, pa kući skidaju taj triler i ton", priča Marko.

Ovako je veselio novinare Kurir televizije u emisiji "Redakcija":