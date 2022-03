NIJE SMEO DA UDARI NA GRAND, PA JE MENE TUŽIO! Andreana Čekić o hitu koji je skinut s Jutjuba - Kolega me izbegava!

Pesma "Cipele" koju je Andreana Čekić otpevala sa Emirom Đulovićem postala je veliki hit koja se jedno vreme mogla čuti na svakom ćošku, a onda je nestala s Jutjuba.

Izvor: Instagram/andreanacekic

Kako su preneli domaći mediji autor pesme Saša Lazić tužio je pevačicu i navodno potražuje 50.000 evra koliko smatra da mu pripada od pregleda na Jutjubu.

Međutim, ona je sada rešila da prvi put ispriča svoju stranu priče.

"Ta pesma je bila na Grandovom kanalu, dok sam ja bila pod ugovorom sa 'Grandom'. Posle toga je ta pesma uklonjena, kanal je ugašen, ja imam novi kanal i ta pesma ne postoji na mom kanalu. Ja sam smatrala da će pesma biti na kanalu Saše Lazića. On je zahtevao od mene da mu dam novac od pregleda, ali ja to nisam mogla jer ja u to nisam imala uvid", rekla je Andreana u Amidži šou, pa dodala:

"Sad smo na sudu, sve će izaći na videlo. Jako mi je žao što je Saša postao takav čovek. Kad me je zvao, rekla sam mu da ide u 'Grand' i da tamo traži pare. Sve i da je hteo nije mogao da udari na 'Grand', pa je tužio mene. A tužio me je za duševni bol. Nije mogao da jede i spava kad je ta pesma sa 100 miliona pregleda skinuta sa Grandovog kanala".

Andreana je dodala da joj je žao što je sada Emir Đulović, sa kojom je otpevala duet, izbegava.

"Ja ne dugujem nikom ništa, uvek sam bila džek i pomagala svima i uvek ću. Emiru i Aleksandri želim sve najbolje. O njemu nemam loše mišljenje, on predivno peva. Nisu trebali da me izbegavaju u nekim emisijama, čekali su da ja odem da bi došli, verovatno misle da bih im ja nešto rekla. Verovatno misle da bih im ja zamerila nešto. Šteta je što se na ovaj način o toj pesmi priča", zaključila je ona.

