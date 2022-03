VODITELJKA "RADNE AKCIJE" O KRIZI U BRAKU! Tamara konačno sve otkrila: To je užasna BORBA, mnogo se razlikujemo!

Voditeljka Tamara Grujić u velikoj ispovesti govorila je o svojoj mezimici, braku, starim i novim projektima.

Izvor: youtube/printscreen/tomatoprodukcija

Tamara Grujić godinama je predana humanom radu, a sa svojom ekipom iz emisije "S Tamarom u akciji" skućila je na desetine socijalno ugroženih porodica.

Pored posla Tamara je posvećena i svojoj porodici mužu Vuku Đokoviću i ćerkici Lenki, a sada je otkrila koliko je teško uskladi privatan i poslovni život.

"Ne dozvoljavam da trpi bilo šta od pomenuta dva. Stara sam škola, iza svega stoje velike pripreme, a ako se ipak dogodi da se u nekom smislu spotaknem, upregnem se da to nadoknadim. Jedino što od početka mog rada na terenu zaista i uvek trpi jesu moja fizička spremnost i moji prijatelji. U Beogradu sam navikla da treniram pet puta nedeljno i da se svakodnevno viđam s društvom. Sada imam običaj da nam dva puta godišnje ogranizujem trodnevni izlet i svi se uvek odazovu. Često ih dovlačim i na teren", otkrila je Tamara i dodala da bi ona i suprug voleli da imaju još dece:

"Mi želimo drugo dete i nadamo mu se oboje što pre. Kada bismo, recimo, dobili blizance, bila bih najsrećnija osoba na svetu. Vuk i ja smo Lenku dobili kasno, stariji smo roditelji, stoga ne bismo voleli da posle nas ostane sama, bez rođenog brata ili sestre".

Tamara je zatim progovorila i o svom braku, te otkrila kolikose Vuk i ona razlikuju, ali i zašto su ipak skladan par.

"Brak je užasna borba. Lično sam imala sigurno dve-tri krize, koje su posledica toga što smo Vuk i ja karakterno različiti. Dok ja mnogo radim na terenu, on je kućni tip. Voli da kuva i to čini odlično, bavi se i cvećem na terasi i pedantan je. Sigurna sam da će Lenka to povući na njega. Već sada, kada on nešto kuva, ona stoji na hoklici i kao priprema svoje špagete. Ujutru me zajedno bude usisivačem, on velikim, ona malim igračkom. Zasigurno je da su tolerancija i činjenje jedno drugome stvari koje brak čine dobrim. Najveći ponos, stoga, osećam što sam Vuka nakon 10 godina truda inspirisala da skine 12 kilograma. Stalno mu govorim koliko je lep i ljubim ga kao malo dete. Volela bih kada bi Lenka nasledila njegovu pedantnost i ljubav prema domu, a od mene preduzetnički duh", ispričala je voditeljka koja se ranije prisetila i scene supruk tražio po hotelu, a ona završila kod tonca u krevetu!