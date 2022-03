POSLE PRVOG NASTUPA PROGOVORILA O EVROVIZIJI: Anastasija otkrila planove i priznala kako ju je tetka "mučila" u Parizu!

Anastasija Ražnatović je probila led i spremna je za nove korake.

Anatasija Ražnatović je nedavno imala svoj prvi nastup u karijeri, i to u Parizu, a sada kada je sumirala sve utiske, priznaje da nije očekivala toliku pažnju javnosti i medija.

"Dočekali ste me kao da sam osvojila Evroviziju, a ja sam samo imala nastup kao i svaka druga pevačica. Bilo je fenomenalno, publika je bila fantastična. Imala sam osećaj kao da nastupam 101. put, a ne prvi", rekla je Anastasija nakon povratka iz Pariza na beogradskom aerodromu.

Kada se već potegla aktuelna priča o Evroviziji, pevačica je otkrila da li ima u planu da se i ona prijavi za takmičenje.

"Za sada nemam tih ambicija. Meni je to super, ali nekako nisam razmišljala u tom pravcu. Nikad ne reci nikad, meni je to stvarno super i što da ne, jednog dana ako bude naišla prava pesma za to, prijavila bih se pa bi videli, ali za sada ne", otkrila je Anastasija.

Na prvom nastupu pratila ju je tetka Lidija Ocokoljić, jer je Ceca tada imala nastup na Kopaoniku. Tetka je, kako je Anastasija priznala, pratila svaki njen korak.

"Bukvalno je skrenirala svaki pokret, svaku gestikulaciju, svaku grimasu, ton, triler, ali je zadovoljna. Rekla je da je zadovoljna, da je za prvi put sve bilo super", izjavila je.

