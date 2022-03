LUNIN PRIJATELJ O SVAĐI S MILJKOVIĆEM: Nije to podržavao! Đoganijevoj saspem sve u lice kad nas ne vide!

Pevač i bivši zadrugar Savo Perović otkrio je neke pikanterije iz života njegove prijateljice i pobednice Zadruge 2, Lune Đogani.

Izvor: YouTube/Sikter Tube

Lunin sadašnji suprug Marko Miljković nije podržavao njeno i Savino prijateljstvo, što je pevač sada prokomentarisao.

"Marko to nije podržavao misleći da ja svaku Luninu ideju podržavam, pa se to vodilo kao 'kakav ti je to prijatelj kad te ne kritikuje'. Moja tajna je bila to što nisam želeo da je kritikujem na javni način, da se to vidi. U rijalitiju sam koristio trenutak kada nas kamera ne snima da joj saspem sve u lice, ali to niko nije mogao da vidi", rekao je pevač, a onda otkrio da li bi se vratio u rijaliti i postao učesnik Zadruge 5.

"Ne. Uvek ponavljam da sam zahvalan produkciji televizije Pink što mi je dala šansu da tako nešto probam, a da bi se vratio u takav format ne. Nisam profil osobe za tako nešto. Nudili su mi cifru, ali ne postoji novac za ovaj tip rijalitija da bih se ja vratio", rekao je Savo Perović.

Izvor: Kurir TV printscreen

Komšije Lune i Marka nedavo su razvezale jezik i otkrile šta misle o poznatom paru, a Đoganijeva je jednom prilikom počastila svoje fanove "vrućim" snimkom iz kupatila:

Pogledajte 00:06 Luna Đogani zaigrala na kartu provokacije Izvor: Instagram Izvor: Instagram

Luna i Marko nedavno su uslikani u biskopu, a Đoganijeva je pokazala savršenu figuru u helankama samo 9 meseci nakon porođaja: