PRIČALA O PRETRPLJENOM NASILJU, SAD DONIJELA VAŽNU ODLUKU: Pjevačica se riješila stvari koja joj je ZAGORČAVALA život

Maja Marijana je priznala šta je trenutno raduje u životu.

Izvor: Instagram/majamarijanaofficial

Maja Marijana nikada nije krila da je imala burnu i ne tako lijepu prošlost kada je u pitanju njen ljubavni život, a žene uvijek rado savjetuje putem društvenih mreža da ne prave njene greške.

Tako se nedavno obratila mlađim koleginicama i svim ženama apelujući da ne miješaju ljubav i posao, jer je to "luskuz koji će skupo platiti".

Pjevačica je dugo bila u vanbračnoj zajednici s Mladenom Šmakićem sa kojim ima ćerku Milicu i od kojeg je, kako je rekla, zadobila teške povrede.

Sada je obradovala fanove objavom u kojoj se pohvalila i najnovijom odlukom koju je donijela.

"Uvek najbolje funkcionišem kada sam sama, koncentrisana sam isključivo na posao, posvećena mojim pjesmama, snimanju spotova, organizaciji nastupa, uvježbavanju repertoara, to je ono što volim, to je moj život. Beskrajno sam srećna što imam bezuslovnu podršku moje djece i mojih saradnika. Rad na sebi nije samo treniranje u teretani, već mentalno napredovanje u svakom trenutku. Ono što me jako raduje je i to što sam prije više od mjesec dana batalila cigarete, baš su mi zagorčavale život. Slušajte sebe, a ne neke tamo lješnik priče, budite svoji i samostalni", poručila je Maja Marijana.