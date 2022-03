NIJE KLOŠAR, ALI NI BIZNISMEN! Zolina majka osula paljbu po Miljani - "Nema PARE, to je sve deo PLANA"

Majka aktuelnog učesnika Zadruge i bivšeg dečka Miljane Kulić, Lazara Čolića Zole oglasila se za medije i prokomentarisala trenutnu situaciju u rijalitiju.

Izvor: YouTube/Zadruga Official

Majka Lazara Čolića Zole, Bosiljka Čolić osvrnula se na Miljanu i njenog novog dečka sa kojim se nedavno uselila na imanje u Šimanovcima, te istakla da smatra da je sve deo plana Miljaninih roditelja.

"Nisam puno pratila, videla sam naravno da je Miljana ušla sa novim dečkom ali mislim da je sve to gluma, to je planski uradila. Nema tu emocije, to je sve gluma. Da neko nekoga tako voli ne bi ga vozio kod bivšeg i titrao mu. Kaže da je biznismen, ni od toga nema ništa jer da jeste ne bi išao za Miljanom Kulić i ušao u rijaliti. Nije klošar neki, sigurno radi, ali do sada nije ni jedan biznismen ušao u rijaliti. To je sve nameštena priča od strane Marije Kulič i Siniše, oni su njega izmanipulisali. Miljana priča da je Zola uzeo od nje nekih 160 hiljada evra, to je sve laž. Da je uzeo i da ih ima ne bi ušao u petu sezonu Zadruge nego bi nešto uradio sa tim parama, a ni Miljana nema pare. Sve njene pare su kod Marije, ona je to meni lično pričala", poručila je Bosa, a na pitanja da li se plaši da Zola ponovo uđe u vezu sa Kulićevom, ona nam je odgovorila:

"Mislim da neće, posle onog incidenta sa štiklom ne, sigurno. On sa njom priča sada, ali nema gde da pobegne od nje. On zna da Miljani malo treba da napravi sr*nje i to je tako. Zoli je bolje da spusti loptu sa njom nego da se svađa jer ona je spremna na sve. Svašta je izjavljivala dok je bila napolju, dečko ima traume od nje - odgovorila nam je Bosa, pa se osvrnula na bivšu snajku Nevenu Savić.

"O njoj imam lepo mišljenje, poslala sam joj poklon kada je bio njegov rođendan. Iskreno da kažem, ne pratim puno da bih znala sve, ali koliko sam videla i ona malo mulja, nije iskrena prema njemu. Znate kako se kaže: 'Koga ujede zmija, plaši se i guštera'. On neće da se opušta previše sa njom, dovoljno je skandala bilo za ove tri godine. Možda bi napolju nešto pokušali ali tamo se ništa ne zna. Tako se više ništa ne zna", izjavila je Bosiljka, pa nam prokomentarisala i Zolin odnos sa pevačicom Irmom Sejranić.

"Meni je najinteresantnije njegovo druženje sa Irmom Sejranić, sastala se dva bosanca, pa vri u Bosanskom tlu što bi se reklo. Ne znam da li će tu biti nešto, ali intersantan je on njoj, a i ona njemu za druženje. Volim da ih gledam zajedno. Ali opet što kažem tako se ništa ne zna. Smešam mi je Marko Osmakčić, jedan dan sa Viki, drugi dan sa Marijanom. Ništa mi tamo ništa nije jasno. Ono uništavanje stvari i ono što se tamo dešava je haos", nasmejala se Bosa.