SRPSKA PEVAČICA PRODAJE VILU ZA 2.000.000 €! Uživo u programu dala OGLAS i otkrila da li se razvodi! (VIDEO)

Tina Ivanović snimila je novu pesmu "Sada je po mom", a spot je rađen u vili jednog našeg poznatog folkera, što pevačica u početku nije znala.

Tina je bila gošća emisije "Puls Srbije" na Kurir televiziji gde je govorila o svojoj novoj numeri, ali otkrila i da ona i njen suprug prodaju vili kao i koju paprenu cifru traže.

"Volim da koketiram sa muzikom. Nisam nikada kopirala nikoga, nego sam od starta bila svoja. Imam svoju publiku, koja me uvek podržava šta god da snimim", rekla je Tina Ivanović, te prokomentarisala to što je spot sniman u vili njenog kolege Miloša Bojanića:

"Vedad je rekao da nam treba neka lokacija, neka dobra vila, pa smo tražili preko oglasa. Posle smo saznali da je kuća Miloša Bojanića. Kad ulažem u neki svoj projekat ne gledam koliko košta".

A upravo ona i njen suprug Zvezdan prodaju svoju vilu i to za 2.000.000 evra.

"Pa moram da priznam da to jeste istina, samo ne znam kako je to došlo do medija. Suprug i ja smo u tu vilu dosta uložili, ali dosta je to veliko za nas. Treba nam manji prostor. Da li mi imamo neke bliske ljude, koji su insajderi za novine. Ne znam kako su pronašli našu kuću. Odlučili smo da uložimo u nešto drugo", rekla je Tina, pozvala ljude uživo u programu da se jave i prokomentarisala glasine o razvodu:

"Na početku me je stvarno pogađalo. U poslednje vreme izbegavam da čitam i komentare i sve. Nervira me kada se neki naslov oživljava. Nervira me u vezi sa mojim detetom šta se piše. On nije javna ličnost. Ako su deca od nekih mojih kolega zaštićena, neka bude i moj sin. Ne razvodim se svakako, Zvezdan je tu, iza kamera i sve je u najboljem redu".

