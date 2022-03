KARLEUŠA GLUMI LUDILO, DALEKO JE OD SVETSKE ZVEZDE: Džidža pecnula pevačicu - "Ne znam što misli da je IZNAD SVIH NAS"

Pevačica Džidža Stojiljković dodala i da je Jelenina pojava bila potrebna na našoj estradi, ali...

Izvor: Instagram/karleusastar/YouTube/Zvezde Granda Specijal

Aleksandra Stojiljković, ćerka člana žirija Zvezda Granda Dragana Stojkovića Bosanca, kaže da nijedna naša zvezda ne može da se uporedi sa svetskim izvođačima.

"Ne verujem da bilo ko može da parira svetskim zvezdama. To su veliki projekti, velika lova i mnogo ljudi koji rade sa njima. Mislim da smo mi skromna zemlja i mali džet set to sebi ne može da priušti. Čini mi se da je pojava Jelene Karleuše na našoj sceni bila potrebna i da ona stvarno ima veliku karijeru, ali za svetsku scenu joj je potrebno još mnogo da radi", rekla je Džiža i dodala:

"Ne nipodaštavam Karleušin rad, ali treba pogledati šta se radi na svetskoj sceni, a ona je daleko od toga. Glupo je na više nivoa porediti Srbiju i Amerik, to je van pameti. To se ne odnosi samo na pevanje, već i na to da njihovi pevači i sviraju i igraju. Oni nisu samo pevači, nego su i umetnici. Ne znam što Jelena misli da je iznad svih nas. Svako može da kaže da je svetska zvezda, ali treba biti realan, a ne da glumimo ludilo":

Javnost neko vreme nije bila u prilici da vidi Aleksandru Stojiljković, a nedavno je, gostujući u emisiji Puls Bara na Kurir televiziji, pokazala kako sada izgleda.

Pogledajte: