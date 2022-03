ĆERKA HARISA DŽINOVIĆA PROSLAVILA 18. ROĐENDAN: Raskošna torta sa zlatnim detaljima i POLJUBAC s dečkom fudbalerom!

Đina Džinović postala je punoletna, a slavila je u društvu dečka i prijateljica.

Izvor: Instagram/djinadzinovic

Ćerka slavnog pevača Harisa Džinovića i modne kreatorke Meline Džinović, Đina Džinović, napunila je osamnaest godina, a rođendan je proslavila u društvu prijateljica i svog dečka, fudbalera Andreja Đurića.

Na društvenim mrežama je veoma aktivna, pa je pratiocima pokazala i kako je proslavila punoletstvo. Prvo je sebe počastila šopingom, a zatim je i duvala svećice na rođendanskoj torti roze i zlatnih tonova, na kojoj je stajao veliki broj 18 i bilo ispisano njeno ime.

Harisova i Melinina naslednica nije skidala osmeh s lica, u jednu fotografiju je "uleteo" i njen kućni ljubimac, a na Instagramu je dobila brojne čestitke pratilaca, pa se svima javno zahvalila u objavi na storiju. Osim toga, objavila je i fotografiju s roditeljima, kada je još bila beba.

Đina je popularna na društvenim mrežama Instagram i TikTok i ima veliki broj pratilaca, a njen otac Haris Džinović nedavno je za medije izjavio da mu ne pada na pamet da prati pta objavljuje.

"Ne pratim i ne pada mi na pamet. Da ja pratim kako je napućila usne, izbacila zadnjicu i sada je to glavna priča. To ne mogu nikako, vređa mi inteligenciju. Ili da gledam Zadrugu, Parove, ove rijaliti programe pa ne mogu to sebi dopustiti, zaista", bio je iskren pevač ranije za medije.

